بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب بظهور صادم على إنستجرام

أثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وظهرت كنزى عمرو دياب بملابس جريئة وهى تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر إنستجرام.

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا فى بورتو مارينا يوم الجمعة 11 أغسطس المقبل.

وقررت الشركة المنظمة للحفل وضع شرط لحضور الحفل حيث يتم منع حضور الأطفال الأقل من 12 عاما.

ويشدو عمرو دياب بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب جمهوره ولعل من أبرزها “يوم التلات” و"مغرور" و"برج الحوت" وغيرها من الأغانى المبهجة التى تتناسب مع أجواء الصيف.

عمرو دياب

تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدة والله ابدا .

وتعد الأغنية تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها الفنان الكبير عمرو دياب فلأول مرة يغني أبيات من الشعر العربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.

أغنية والله أبدا من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة الى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور

وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون

والله ما طلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا