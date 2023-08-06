عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة عمل بتعليم دمياط لدعم المشروعات التعليمية

تعليم دمياط
تعليم دمياط

عقد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بدمياط، برعاية المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط،  ورشة عمل بمقر مدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بحضور سعيد محمد السعيد و سليمان إسماعيل عبد الصمد ومحمد سعيد شلبي المسئولين بصندوق دعم و تمويل المشروعات مع منى مسعد رضوان مدير عام الشئون المالية و الإدارية نشوى محمود البدالي الموجه الأول المالي و الإداري المركزي ومحمد الشعراوي  مدير إدارة التعليم الخاص وأعضاء التوجيه المالي و الإداري المركزي.
 

شملت فعاليات ورشة العمل مناقشة موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم و تمويل المشروعات. 

أولا : بالنسبة للمدارس الخاصة
تمت مناقشة القرارين 16 و 17 لسنة 2022 و القرار رقم 148 لسنة 2021 و الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022
رسم التحويل بين المدارس الخاصة
ثانيا : بالنسبة للمدارس الرسمية للغات
تمت مناقشة القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 و القرار رقم 145 لسنة 2016 ومتابعة توريد نسبة 8% و 90% من فائض الحصيلة بصندوق دعم و تمويل المشروعات
ثالثا : مناقشة توريد الرسم الإضافي من المبالغ المحصلة من الشهادات الدراسية و الحوالات البريدية.
بالاضافة الي مناقشة الملتحقين على نظام العمال بالمدارس الفنية من حيث قيام الطالب بالسداد بالرقم القومي عن طريق منافذ التحصيل (بريد – فوري ....) المتعارف عليها والمتعاقد عليها.

جاء ذلك بحضور رؤساء أقسام التوجيه المالي و الإداري بالادارات التعليمية ورؤساء اقسام التعليم الخاص بالادارات التعليمية ورؤساء أقسام شئون الطلبة بالادارات التعليمية.

تداول 45 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

دمياط التحويل بين المدارس الرسمية للغات المدارس الفنية المدارس الخاص المهندس على عبد الرؤوف القرار الوزارى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

بكلتا يديه امسك مواطن عفتها.. فضيحة سائق يعمل بتطبيق أند درايف

قبلها وامسك مواطن عفتها.. مفاجأة غير سعيدة بفضيحة سائق تطبيق اند درايف

إيقاف هذا الشخص عامين.. عقوبات صارمة من لجنة المسابقات ضد الأهلي والمصري

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

الكفن.. خالد الجندي يكشف عن آخر كلمات شمس البارودي لابنها أثناء دفنه

معاش شهري ومساكن مدعمة .. مزايا قانونية يحصل عليها ذوى الإعاقة

زواج عرفي وتعذيب وخيانة صديق| اعترافات مروعة لكتيبة إعدام طبيب الساحل.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

الكشف الطبى بالمجان على 1330 مواطنا بقرية جمصة في دمياط

تنسيق الجامعات 2023 في دمياط.. كيف تختار كلية تؤهلك لسوق العمل

استقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم بجامعه دمياط

36 مؤسسة تعليمية بدمياط تحصل على شهادة الاعتماد والجودة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

إنقاذ 64 حالة من الغرق وتسليم 197 طفلا تائها برأس البر

رأس البر تستقبل فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية

دمياط .. انطلاق المراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجا بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "

ترشيحاتنا

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

خبير: قناة السويس الجديدة مرحلة فاصلة في دعم الاقتصاد

الكويت .. قرار عاجل من السلطات بشأن سيارات الوافدين

التموين: 600 كيلو دخلت مصر .. وإنخفاض مرتقب في أسعار الذهب

صديق مقرب لسيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة بشأن إقالته.. فيديو

مشرف تنسيق الثانوية العامة يكشف آخر موعد للتسجيل وعدد الطلبة المتقدمين حتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصر منارة الإبداع وعاصمة الثقافة.. محمد منير يعلق على نجاح حفله في العلمين

كيفية استخدم قشر الرمان للشعر

بطلة مسلسل The Crown كلمة السر في انفصال رامي مالك ولوسي بوينتون

بعد انفصالها عن خطيبها.. أسما إبراهيم تثير الجدل بإطلالتها في الساحل

فيديو

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

«اتخطبت لراقص»| ثراء جبيل.. جميلة انتقمت منها روبي فاشتهرت «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ