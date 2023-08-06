ورشة عمل بتعليم دمياط لدعم المشروعات التعليمية

عقد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بدمياط، برعاية المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ورشة عمل بمقر مدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة بحضور سعيد محمد السعيد و سليمان إسماعيل عبد الصمد ومحمد سعيد شلبي المسئولين بصندوق دعم و تمويل المشروعات مع منى مسعد رضوان مدير عام الشئون المالية و الإدارية نشوى محمود البدالي الموجه الأول المالي و الإداري المركزي ومحمد الشعراوي مدير إدارة التعليم الخاص وأعضاء التوجيه المالي و الإداري المركزي.



شملت فعاليات ورشة العمل مناقشة موارد صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وفقا للقانون رقم 213 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم و تمويل المشروعات.

أولا : بالنسبة للمدارس الخاصة

تمت مناقشة القرارين 16 و 17 لسنة 2022 و القرار رقم 148 لسنة 2021 و الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022

رسم التحويل بين المدارس الخاصة

ثانيا : بالنسبة للمدارس الرسمية للغات

تمت مناقشة القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014 و القرار رقم 145 لسنة 2016 ومتابعة توريد نسبة 8% و 90% من فائض الحصيلة بصندوق دعم و تمويل المشروعات

ثالثا : مناقشة توريد الرسم الإضافي من المبالغ المحصلة من الشهادات الدراسية و الحوالات البريدية.

بالاضافة الي مناقشة الملتحقين على نظام العمال بالمدارس الفنية من حيث قيام الطالب بالسداد بالرقم القومي عن طريق منافذ التحصيل (بريد – فوري ....) المتعارف عليها والمتعاقد عليها.

جاء ذلك بحضور رؤساء أقسام التوجيه المالي و الإداري بالادارات التعليمية ورؤساء اقسام التعليم الخاص بالادارات التعليمية ورؤساء أقسام شئون الطلبة بالادارات التعليمية.