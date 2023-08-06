لا تعتبر سوائل .. طبيب يحذر من تناول المياه الغازية في الصيف

وجه الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع درجات الحرارة المرتفعة في فصل الصيف.

وقال "المر"، خلال حواره على فضائية "الحدث اليوم"، إن ارتداء الملابس الزاهية على حد تعبيره أمر مفضل خلال فصل الصيف، لأنها تعكس الحرارة، مثل اللون الأخضر والبرتقالي الفاتح، مشيرًا إلى أن هذه الألوان تقلل من الأشعة فوق البنفسجية الداخلة للجسم.

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن هناك ضرورة لتناول المياه خلال فصل الصيف من 8 لـ10 أكواب على الأقل عند الجلوس في الظل، وعند التواجد في الشمس، فهناك ضرورة لتناول كوب إضافي كل ساعة.

الابتعاد عن الكحوليات والتدخين خلال فصل الصيف

وأشار إلى أن ضرورة الابتعاد عن الكحوليات والتدخين خلال فصل الصيف، واصطحاب مظلة وعدم الاحراج من هذا الأمر، مؤكدًا على ضرورة ارتداء النظارة الشمسية، وهي مهمة جدًا لحماية العين من المياه البيضاء، وتناول الفاكهة والخضروات، والابتعاد عن أي ضغوط.

وأضاف أن تناول المياه الغازية أمر غير جيد خلال فصل الصيف، فالمياه الغازية لا تعتبر سوائل على الإطلاق، وعند تناول كوب من المياه الغازية، فهناك ضرورة لتناول كوب ماء إضافي عن الاحتياجات الطبيعية لأي شخص، معقبًا: "كوب المياه الغازية يخصم من المياه التي تدخل الجسم".



