رئيس صحة المرأة السابق: التشخيص المبكر للأمراض ضرورة ووقاية

أكد حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة السابق، على أهمية المبادرة ودورها في التشخيص المبكر للسيدات.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على سي بي سي، إن المبادرة ساهمت في التشخيص المبكر وتطوير منظومة العلاج والنهوض بمساحة المرأة فيما يخص سرطان الثدي .

وشدد على أن المبادرة الرئاسية لصحة المرأة بوزارة الصحة بمثابة مشروع قوي ويغطي مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الاستعانة بأبرز الخبرات المصرية في المراكز والجامعات.



وذكر أن هناك عدد كبير لدى السيدات في مصر أقبل على المبادرة، في ظل المجهود الكبير بالمرحلة الأولي لزيادة الوعي والعمل المستمرة لزيادتها، مضيفًا أن المشاريع القومية بحاجة للعمل بصفة مستمرة على التوعية وإعادتها، وهناك رسائل كثيرة فيما يتعلق بالتوعية .

وواصل د. حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج أمراض الأورام بكلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأه بوزارة الصحة السابق،:"أقول للسيدات متخافوش من التشخيص المبكر، فهو ضرورة و وقاية ومرحلة هامة جدًا".

