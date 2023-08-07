بعد تألقه بمسلسل ريفو| عمرو جمال: فخور انني تربية واحدة ست.. أمير مجتهد جدا.. هذه مواصفات فتاة احلامي

حل الفنان عمرو جمال، بعد تألقه في مسلسل ريفو، ضيفا على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، للتحدث عن تجربته بالمسلسل و علاقته بفريق العمل، و كشف الكثير عن حياته الشخصية و مشواره الفني.

مش بدور على شريكة حياة زي أمي..

صرح الفنان عمرو جمال، عن مواصفات فتاة أحلامه، قائلا: "معنديش مواصفات معينة لفتاة أحلامي"، موضحا أنه يحب الفتاة الذكية و الحنونة و التي تتمتع بشخصية منفردة و ناجحة و طموحة، ذاكرا أن والدته شخص مؤثر كثيرا بحياته".

وأضاف عمرو جمال، " مش بدور على شريكة حياة زي أمي"، موضحا أنه يرى ذلك بأنه نوع من الوعي، و أن من ينظر للموضوع بنظرة غير ذلك يكون متوقع أشياء من شريكة حياته يحملها فوق قدرتها.

وأوضح عمرو جمال، أن شريكة الحياة غير مطالب منه أن يقوم بدور الأم، على العكس تماما فهو يرى أن شريكة حياته يجب أن يكون لديها شخصيتها الخاصة و المنفردة.

الحب فن

ولفت، إلى أن "الحب فن" و من وجهة نظره يرى أن الفن إنسانية، و أن الفنان يرى الأشياء بطريقة مختلفة و يتعامل و يشعر بطريقة غير، متابعا "الحب زي الوردة على بعضها فيها الحلو و الوحش".

أمير عيد صادق ومن الناس المجتهدة جدا

وأكد عمرو جمال، أنه يحب شخصية "أدهم السلكاوي" بمسلسل ريفو، موضحا أنه كان بالبداية يساعد فريق العمل بالتدريب و جاء ترشيحه للدور من كلا من المخرج يحيى إسماعيل و أمير عيد.

وعلق، "أمير من الناس المجتهدة جدا"، مضيفا أنه صادق و يقوم بفعل الشئ من قلبه، و تمتع بالعمل معه لأول مرة و كان هناك العديد من الكواليس و المشاهد التي جمعتهم سويا.

العيلة اتقلبت بعدها

وأضاف، على صورة مشهد الخطوبة الذي جمعه مع الفنانة سارة عبد الرحمن، "العيلة اتقلبت بعد الصورة ديه".

فخور أنني تربية واحدة ست

قال الفنان عمرو جمال، إن والدته أثرت بحياته بنسبة 100%، معقبا: "بفتخر أنني تربية واحدة ست"، و خاصة لأن والده توفي و هو بعمر الـ 5 سنوات.

وأضاف عمرو جمال، أن والدته لها دور كبير بحياته و هي من تولت تربيته منذ وفاة والده، مضيفا أنه أصغر إخوته و لديه أختين أكبر منه سنا.

وأوضح، أنه شعر بتوازن خلال تربيته، معقبا: "بشوف الستات حاجه مهمة جدا في الحياة"، مضيفا أن هناك العديد من الأشخاص بعائلته قاموا بدور الأب مما دفعه لاتخاذ صفة من كل شخص كمثل أعلى له.

قمت بـ 7 أدوار بمسرحية

وكشف، أن أول تجربة تمثيل له كانت بالصف الرابع الابتدائي، و كان يقوم بتقديم فوازير على القناة السادسة، و من وقتها شعر بميوله للتمثيل، و قام بعدها بالمشاركة بمسرحية بالمدرسة بالصف الأول الثانوي و قام بـ 7 أدوار بها.