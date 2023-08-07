إطلالة رومانسية لـ روجينا برفقة زوجها أشرف زكي

شاركت الفنانة روجينا متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت روجينا بإطلالة رومانسية برفقة زوجها، أشرف زكي مما حازت على إعجاب و تفاعل متابعيها.





تفاصيل مسلسل “ستهم”

وتدور أحداث مسلسل “ستهم”، الذي يكتبه السيناريست ناصر عبد الرحمن، ويخرجه رؤوف عبد العزيز، في إطار اجتماعي إنساني، مستوحى من قصص حقيقية، حيث يستلهم المسلسل أحداثه من سيرة 4 سيدات مُكافحات، حصلنا على إشادات مجتمعية ضخمة، وهن الأسطى أم فارس والتي تعمل كهربائية تأسيس وتشطيبات، وقصة سيدة أخرى من محافظة الدقهلية تعمل في مصانع الطوب.