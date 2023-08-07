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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي: بيريرا يضع لائحة خاصة بـ"الظهور الإعلامي" للحكام في الموسم الجديد

صدى البلد

 

كشف الإعلامي وليد الحديدي، بأن البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام، سيضع لائحة خاصة بالظهور الإعلامي للحكام.

قال الحديدي عبر بوكس تو بوكس: "يرفض بيريرا، أن يتحدث أي من الحكام في وسائل الإعلام والظهور في البرامج التلفزيونية وبرامج "المقالب" خلال الموسم .. وسيضع لائحة خاصة بهذا الأمر، ومن سيخترقها سيتعرض للإيقاف، وقد يُستبعد من إدارة المباريات لنهاية الموسم".

وأتم: "ترك بيريرا الحرية للحكام للظهور إعلاميًا طالما لم يبدأ الموسم؛ ولكن فور ابتداء المنافسات المحلية، سيتم عدم السمحا بهذا الأمر نهائيًا".

رئيس لجنة الحكام فيتور بيريرا لجنة الحكام

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