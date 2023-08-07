هشام آمنة: بدء اختبارات الالتحاق بدورات الخطة التدريبية الجديدة للمحليات اليوم

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن بدء اختبارات تحديد المستوي للالتحاق ببعض الدورات التي تتضمنها الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2024/2023 بمركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الاثنين الموافق 7 أغسطس وتستمر الاختبارات على مدار 4 أيام على أن تنتهي يوم 10 أغسطس.

وتبدأ الاختبارات يوميًا من الساعة ٩ص إلى ٩م ، لتصفية المرشحين من المحافظات والوزارة والذي يبلغ عددهم 1288 مرشح، من خلال تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لـ 12 دورة تدريبية، وذلك قبل بدء تنفيذ الخطة التدريبية الجديدة المقرر تنفيذها منتصف شهر أغسطس الجاري.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق خطط واستراتيجيات بناء الإنسان المصري بأسلوب علمي، ودعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في تطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمي والإصلاح الإداري بالمحافظات، بما يحقق فى النهاية طموحات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والوصول الي رضائهم .

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية الارتقاء بمستوى العنصر البشري بالمحافظات ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية لدوره الرئيسي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة، وبما ينعكس إيجابيًا على رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحافظات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق رؤية مصر 2030.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الدورات الي يتم تنفيذ لها اختبارات تحديد مستوى للالتحاق بها تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلي والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبراني، التصميم الجغرافي والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافي والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذي النسائية والرائدات الشابة.

ولفت إلى أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقي علي أرض الواقع في الخدمات المقدمة إليه.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن جميع المحافظات قامت خلال الأسبوعين والماضيين بعقد اختبارات أولية داخلية لكل المتقدمين بها لحوالي ١٠ اضعاف العدد المطلوب ترشيحه من كل محافظه تحت اشراف الساده المحافظين وبتواجد نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات، حتى يتم انتقاء أفضل العناصر الممثلة للمحافظات في التقدم لاختبارات سقارة الأسبوع القادم طبقا للإعداد المخطط ترشيحها من المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة في المحليات، والتي تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذي يعتبر أحد اذرع الوزارة الذي يحقق رؤيتها وأهدافها في بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية علي أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أنه من أبرز البرامج التدريبية التي يقوم بها مركز تدريب سقارة هي دورات الـ(TOT) التي ينظمها مركز سقارة في خطته التدريبية تسهم في تخريج عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية، ولتدريب العاملين لا مركزيًا في المحافظات، مؤكدًا علي توجد لجان مقابلة شخصية لاختبار الـ Totوقاده المستقبل بواقع ٥ اشخاص لكل لجنة صباحية وكل لجنة مسائية يشارك في عضوية اللجان خبراء وقيادات ومديري مشروعات من الوزارة ومركز سقاره وخبراء من خارج الوزارة وقيادات من المحليات.

وأشار، إلى أن الملتحقين بهذه الدورة يتم تدريبهم على تصميم البرامج التدريبية، ومهارات العرض والتقديم، ومعرفة الجوانب النفسية والصور الذهنية لدى المتدربين وكيفية تصحيحها أثناء الدورة التدريبية والاستخدام الأمثل للغة الجسد وإدارة حلقات النقاش وورش العمل والعصف الذهني وخلق روح المنافسة لدى المتدربين، وبما يعمل على تطوير مهارات العاملين بالمحليات، وانعكاس ذلك على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن الهدف العام لبرامج TOT التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، لافتًا إلى أنه سيتم الاستعانة بخريجي دورة "TOT" في بعض الدورات المنفذة بمركز سقارة كمدربين بالمركز والمحافظات.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار في زيادة مساحة التدريب التفاعلي، مع الاستمرار في تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات في مجال الإدراك والوعي، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط وإستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية، مؤكدا على أهمية تكريم أوائل الدورات التي يتم تنفيذها في مركز سقارة وكذلك تكريم مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب في جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دوري على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات.