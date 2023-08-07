عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد اتفاقية غير مسبوقة مع السعودية .. سر نجاح مسيّرات بايكار التركية

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي والرئيس التركي

تعكس الصفقات التاريخية التي أبرمت خلال الأشهر الأخيرة بين تركيا ودول الخليج الاهتمام المتزايد بين دول الخليج بالمعدات التركية الصنع في خطوة من شأنها توطيد العلاقات والمساهمة في السلام الإقليمي والعالمي.

ففي يوليو الماضي، حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفقة قياسية خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، عندما وقعت الرياض عقدا مع شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" لطائرتها الجديدة بدون طيار من طراز "أكينجي Akinci"، بحسب "بيزنس انسيدر".

أكينجي "Akinci" طائرة بدون طيار قتالية أكبر بكثير وأكثر تطورا من سابقتها "TB2"، والتي اشتهرت باستخدامها في النزاعات الأخيرة في أوكرانيا.

أكينجي "Akinci" 

الرياض توقع اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة "بايكار"


وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أمس الأحد، على منصة "إكس"، أن الرياض وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة "بايكار" تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة.

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة بايكار هذه الصفقة غير المسبوقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ جمهورية تركيا".

وبحسب بايكار، فإن الصفقة الجديدة تشمل الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.

وستكون أكينجي Akinci، المزودة بأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة المتطورة، أكثر الطائرات بدون طيار التي حصلت عليها الرياض تطورا على الإطلاق.

وتم توقيع الصفقة بعد أكثر من شهر بقليل من أن أصبحت الكويت الدولة الثامنة والعشرين التي تطلب "TB2". كما طلبت الإمارات العام الماضي، ما يصل إلى 120 مسيرة من طراز "TB2s" ومعدات متنوعة. ويأتي ذلك بينما فقدت الطائرات بدون طيار صينية الصنع جاذبيتها وسط الصعود الدرامي والسريع لـ TB2.

TB2

سر نجاح المسيّرات التركية

وأشار علي بكير، الخبير في شؤون تركيا في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، إلى الطائرات بدون طيار التركية اكتسبت "اعترافا عالميا" بسبب "قدرتها على تحمل التكاليف وكفاءتها وقدراتها الفتاكة" والنجاحات الموثقة على ساحات القتال الحديثة.

وقال سليمان أوزيرين، أستاذ محاضر في الجامعة الأمريكية وزميل أول في معهد أوريون بوليسي، إن الطائرات بدون طيار التركية أثبتت أنها "أكثر موثوقية" من نظيراتها الصينية، والتي إلى جانب حقيقة أنها أرخص من الطرز الغربية الصنع من المحتمل أن تكون قد حفزت هذه الطلبات الضخمة.

وقال أوزيرين إن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك سيكونان "قيمة مضافة" لجهود المملكة العربية السعودية لتنويع قدراتها الدفاعية.

جولة أردوغان الخليجية

في الفترة من 17 ألى 19 يوليو الماضي، أجرى الرئيس التركي جولته الخليجية والتي استهلها بالمملكة ثم أعقبها الإمارات وقطر.

والأسبوع الماضي، كشف أردوغان عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج ووصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

وقال أردوغان، في رسالة عبر الفيديو، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا ساعات اللهيب وأهلا بالأمطار| الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة للمواطنين

ممدوح عباس قادر على حل المشاكل| مرتضى منصور يوجه رسالة لحازم إمام وشيكابالا

رد فعل غريب من مرتضى منصور على توجيه الشكر لـ سيد عبد الحفيظ

الأهلي يضع شرطًا لبقاء قندوسي في الفريق

أغرب من الخيال.. شاب بالبحيرة يفاجأ يوم زفافه بحمل زوجته صفتي الذكر والأنثى

بعد وقف التفاوض مع سوزا.. شوبير يكشف عن مهاجم الأهلي الجديد بالاسم ..تفاصيل

تجتاح العالم| الأرصاد تحذر بشدة من كوارث بسبب ارتفاع درجات الحرارة ..فيديو

عاجل| أول خبر سار من الأرصاد بعد موجة الحر .. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تحذيرات دول الخليج لمواطنيها بمغادرة بيروت.. أول تعليق من الداخلية اللبنانية

إلتزام.. رامي عباس يرد على عرض اتحاد جدة الخيالي لضم محمد صلاح

بيان عاجل من الصين بشأن محادثات السعودية عن أوكرانيا

وزير الخارجية عن مبادرة الرئيس لمساعدة السودان : استجابة سريعة من دول الجوار

منح دراسية مجانية.. وزارة التضامن تعلن شروط التقديم

ميزة هائلة لعشاق تطبيق Threads طال انتظارها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العلمين وش السعد| تفاصيل اكتشاف الكنز المصري الغارق منذ قبل الميلاد

مفيش فرق.. فستان ياسمين صبري وجورجينا يشعل السوشيال ميديا.. شاهد

طريقة عمل طاسة بيض باللانشون| مذاق لا يقاوم

العرق له فوائد .. هاني الناظر يكشف تفاصيل مثيرة

فيديو

كلام يوجع القلب.. أول تعليق من شمس البارودي عقب وفاة نجلها عبدالله حسن يوسف

صفقات أهلاوية «فشنك».. 10 محترفين أفارقة فشلوا في تقديم نفسهم للمارد الأحمر|فيديوجراف

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ