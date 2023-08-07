بعد اتفاقية غير مسبوقة مع السعودية .. سر نجاح مسيّرات بايكار التركية

تعكس الصفقات التاريخية التي أبرمت خلال الأشهر الأخيرة بين تركيا ودول الخليج الاهتمام المتزايد بين دول الخليج بالمعدات التركية الصنع في خطوة من شأنها توطيد العلاقات والمساهمة في السلام الإقليمي والعالمي.

ففي يوليو الماضي، حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صفقة قياسية خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، عندما وقعت الرياض عقدا مع شركة الصناعات الدفاعية التركية "بايكار" لطائرتها الجديدة بدون طيار من طراز "أكينجي Akinci"، بحسب "بيزنس انسيدر".

أكينجي "Akinci" طائرة بدون طيار قتالية أكبر بكثير وأكثر تطورا من سابقتها "TB2"، والتي اشتهرت باستخدامها في النزاعات الأخيرة في أوكرانيا.

أكينجي "Akinci"

الرياض توقع اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة "بايكار"



وأعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية، أمس الأحد، على منصة "إكس"، أن الرياض وقعت اتفاقية توطين استراتيجية مع شركة "بايكار" تكنولوجيز التركية لتوطين صناعة الطائرات المسيرة في المملكة.

وتأتي الاتفاقية ومذكرتا التفاهم استكمالا لعقدي الاستحواذ اللذين وقعتهما وزارة الدفاع قبل نحو أسبوعين مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الذي يهدف إلى رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية.

ووصف الرئيس التنفيذي لشركة بايكار هذه الصفقة غير المسبوقة بأنها "أكبر عقد تصدير للدفاع والطيران في تاريخ جمهورية تركيا".

وبحسب بايكار، فإن الصفقة الجديدة تشمل الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.

وستكون أكينجي Akinci، المزودة بأجهزة الاستشعار وأنظمة الأسلحة المتطورة، أكثر الطائرات بدون طيار التي حصلت عليها الرياض تطورا على الإطلاق.

وتم توقيع الصفقة بعد أكثر من شهر بقليل من أن أصبحت الكويت الدولة الثامنة والعشرين التي تطلب "TB2". كما طلبت الإمارات العام الماضي، ما يصل إلى 120 مسيرة من طراز "TB2s" ومعدات متنوعة. ويأتي ذلك بينما فقدت الطائرات بدون طيار صينية الصنع جاذبيتها وسط الصعود الدرامي والسريع لـ TB2.

TB2

سر نجاح المسيّرات التركية

وأشار علي بكير، الخبير في شؤون تركيا في مركز ابن خلدون بجامعة قطر، إلى الطائرات بدون طيار التركية اكتسبت "اعترافا عالميا" بسبب "قدرتها على تحمل التكاليف وكفاءتها وقدراتها الفتاكة" والنجاحات الموثقة على ساحات القتال الحديثة.

وقال سليمان أوزيرين، أستاذ محاضر في الجامعة الأمريكية وزميل أول في معهد أوريون بوليسي، إن الطائرات بدون طيار التركية أثبتت أنها "أكثر موثوقية" من نظيراتها الصينية، والتي إلى جانب حقيقة أنها أرخص من الطرز الغربية الصنع من المحتمل أن تكون قد حفزت هذه الطلبات الضخمة.

وقال أوزيرين إن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك سيكونان "قيمة مضافة" لجهود المملكة العربية السعودية لتنويع قدراتها الدفاعية.

جولة أردوغان الخليجية

في الفترة من 17 ألى 19 يوليو الماضي، أجرى الرئيس التركي جولته الخليجية والتي استهلها بالمملكة ثم أعقبها الإمارات وقطر.

والأسبوع الماضي، كشف أردوغان عن صفقات تصدير هائلة أبرمها خلال زيارته الأخيرة إلى دول الخليج ووصفها بأنها "الأكبر في تاريخ تركيا للمنتجات الدفاعية".

وقال أردوغان، في رسالة عبر الفيديو، إن هذه الجولة أحدثت نقلة نوعية في العلاقات التجارية بين تركيا ودول الخليج.