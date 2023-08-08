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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننتظر الضحية أثناء انشغالها.. اعترافات المتهمين بتكوين تشكيل عصابي في المطرية

صدى البلد

أمرت جهات التحقيق بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما لاتهامهما بسرقة هواتف محموله بأسلوب النشل في المطرية.

واعترفوا المتهمين، بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف".

سرقة في المطرية

 

واضاف احد المتهمين، في اعترافاته، انهم يقوموا بخطف المحمول من المارة اثناء انشغالهم بالمكالمة ونفر هاربين عكس الاتجاه.

كانت، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المطرية، حال استقلالهم مركبة تروسيكل" وسيرهم عكس الاتجاه وبحوزتهم عدد 6 هواتف محمولة، اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" وأن المضبوطات من وقائع سرقة بذات الأسلوب.

المطرية عصابة سرقة المطرية أسلوب الخطف هواتف المحمول تكوين تشكيل عصابي تشكيل عصابى

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