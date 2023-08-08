اتصور ببلاش.. إنشاء ممشي سياحي كمتنفس لمواطني قرية الشيخ والي بالوادي الجديد

تحظى محافظة الوادي الجديد، بمساحات هائلة، إلا أنها تعاني من نقص المنتزهات والملاهي؛ الأمر الذى يدفع المواطنين للسفر خارج المحافظة لقضاء الإجازات، الأمر الذي دفع القيادات التنفيذية وعلي راسهم اللواء محمد الزملوط، محافظ الإقليم، الذي وجه بالشروع في تنفيذ أعمال الممشى السياحي وتعميمه على مستوى القرى والمدن لتوفير متنفس مناسب للمواطنين لقضاء أوقات الفراغ والاستمتاع بما تم تنفيذه من مشروعات ترفيهيه وخدمية للمواطنين.

وجرى تنفيد مشروع الممشى بنجاح في جميع مراكز المحافظة، وتم التشغيل فعليا في مراكز المحافظة الخمس، وجاري استكمال التنفيذ في مدينة بلاط ومدينة الفرافرة ومدينة باريس والتي تم تنفيذ اغلبها بالجهود الذاتية ودعم الجمعيات ورجال الأعمال.



الممشى السياحي

وأعلن المهندس جهاد المتولي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أن رئاسة المركز بصدد الانتهاء من كافة الأعمال بمشروع إقامة الممشى السياحي بمركز بلاط والذي تم إنشاءه بتوجيهات من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأوضح المتولي أن الممشى تم إنشاؤه ليكون متنفس طبيعي للمواطنين مرفق بكافة الخدمات ويوفر فرص حقيقية لشباب المركز بإقامة عدد من الأنشطة التجارية والترفيهية عليه مثل الأكشاك وغيره من الخدمات.

وأضاف "المتولى" أن الممشى يبلغ طوله 160م وبعرض 8 م بتكلفة مالية 280 ألف جنيه، وذلك ضمن مشروعات تحسين البيئة بالخطة الاستثمارية للتنمية المحلية للمركز تنفذ في مشروعات الكهرباء والطرق والنقل وتدعيم الوحدات المحلية وتحسين البيئة.

وأكد المهندس مجدي الطماوي سكرتير المحافظة المساعد ورئيس مركز الخارجة السابق، أن مشروعات الممشى السياحي أسفرت عن توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب كمنافذ للبيع ومشروعات خدمية وترفيهية.

وأضاف أنه تم تنفيذ حديقة حيوان على نفس امتداد موقع الممشى السياحي ومراحل تطوير حديقة المطار لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين وتم طرح مواقع الممشى السياحي أمام المستأجرين الراغبين في الاستفادة من المشروع والذي تضمن تنفيذ كل الأنشطة المتاحة للتسلية والترفيه لتقديم خدمات متكاملة لرواد الممشى.

كما أكد أن عدد من الشباب نجح في تنفيذ مشروعات بدعم من مبادرة مشروعك بالحصول علي قروض ميسرة لتنفيذ منافذ لبيع المنتجات الغير تقليدية وفقا لأحدث التقنيات وعوامل جذب الرواد وخاصة الأطفال في الممشى السياحي والتي تجاوزت اكثر من 120 مشروعا متنوعا على مستوى مشروعات الممشى بالقرى والمدن.

ومن جهته، قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن مشروع الممشى السياحي هو أحد المبادرات التي نفذتها المحافظة من أجل توفير عدد كبير من فرص العمل للشباب وخلق متنفس بيئي وحضاري للمواطنين كامتداد جديد المنتزهات المتكاملة علي مستوي القرى والمدن وهو ما تم تنفيذه بنجاح ولاقى حماسا كبيرا من الشباب لتنفيذ مشروعات متنوعة حققت نجاحا كبيرا بعد أن وفرت لهم المحافظة كل سبل الدعم لإنجاح مشروعاتهم.

وأضاف الزملوط، أن الممشى السياحي بالخارجة كان مقياسا لنجاح المشروع حيث تم تنفيذ مجمع لعرض المنتجات البيئية واليدوية فائقة الإتقان والتي تتميز بها محافظة الوادي الجديد كالسجاد اليدوي والكليم والخوص والخزف والأرابيسك وصناعات الجريد والثوب الواحاتي وغيرها من المنتجات المتميزة حيث تحول المجمع لمزار كبير لكل زوار المحافظة وساهم في توفير المناخ المناسب لعرض تلك المنتجات بصورة جيدة وجذابة.

يدكر أن مشروع الممشى السياحي بالوادي الجديد، هي فكرة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، كمنتزه عام ومتنفس جديد للمواطنين في مدينة الخارجة في ظل عدم وجود متنزهات وحدائق مفتوحة للمواطنين يستطيعون فيها قضاء الأعياد والإجازات لتتحول فكرة المشروع إلى أكبر تجمع مشروعات شبابية بأفكار غير تقليدية، وتصبح الوجهة الأولى للمواطنين من أهالي مدينة الخارجة والقرى التابعة لها

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