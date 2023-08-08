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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا تبرم اتفاقاً مع المملكة العربية السعودية لصادرات دفاعية جديدة

صدى البلد

أبرمت تركيا اتفاقيات جديدة في أعقاب أكبر عقد تصدير للدفاع والفضاء في تاريخ البلاد وقعته شركة بيكار التركية المنتجة للطائرات بدون طيار مع المملكة العربية السعودية.

ويجلب نجاح التصدير الذي حققته الطائرات بدون طيار المحلية لصناعة الدفاع التركية فرصًا جديدة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

ووقعت شركة بايكار مؤخرًا اتفاقية تصدير وتعاون مع وزارة الدفاع السعودية بشأن المركبة الجوية القتالية غير المأهولة (UCAV)، وتم تسجيل الصفقة كأكبر عقد تصدير للدفاع والفضاء في تاريخ جمهورية تركيا.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الأناضول ، فقد أقيمت في الرياض ، عقب العقد ، حفل توقيع اتفاقية توطين تصنيع الطائرات بدون طيار واستضافتها وزارة الدفاع السعودية.

خلال الحفل ، وقعت شركات الدفاع التركية  بايكار وأسيلسان وروكيتسان اتفاقيات جديدة مع شركات سعودية.

وقعت بيكار مذكرات تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات العسكرية المملوكة للدولة (SAMI) للإنتاج المحلي ونقل التكنولوجيا ، في حين وقعت أسيلسان وروكيتسان مذكرات تفاهم مع الشركة الوطنية السعودية للأنظمة الميكانيكية.

ووقع الاتفاقيات هالوك بيرقدار الرئيس التنفيذي لشركة بايكار ، والرئيس التنفيذي لشركة أسيلسان أحمد أكيول ، والمدير العام لشركة روكيتسان مراد إكينجي في حفل حضره هالوك جورجون ، رئيس وكالة صناعة الدفاع التركية.

وقال بيرقدار في خطابه في الحفل إنهما اجتمعا معًا للاحتفال بهذه اللحظة ولتشهد العلاقات التركية السعودية فصل جديد يعزز التعاون بين البلدين.

وشدد على أن الدول التي تطبق تقنيات جديدة لا تكتسب مزايا فحسب ، بل تبني أيضًا علاقات أقوى مع حلفائها ، قال: "لقد شاركنا وسنواصل مشاركة التقنيات المبتكرة، وتطوير منصة عالية التقنية مثل بايراكتار أكينشي لا يقدر بثمن بلا شك".

وأضاف أن بايراكتار أكينجي ليس سلاحًا عاديًا أو طائرة ، ولكنه روبوت ذكي طائر مزود بعشرات أجهزة الكمبيوتر وعشرات الآلاف من سطور التعليمات البرمجية والذكاء الاصطناعي.

وأكد بيرقدار التزامه نيابة عن شركة بايكار بالتعاون بأكثر الطرق فعالية من أجل التنفيذ السلس للمشروع وتقديم خدمات ما بعد البيع ، كما أنه ينسق الخطوات اللازمة مع المؤسسات السعودية والهيئات التنظيمية والصناعة المحلية.

وأشار بيرقدار إلى أن هذا المشروع ليس فقط فرصة تجارية لبيكر ولكنه أيضًا أحد ركائز الفرص الواعدة بما يتماشى مع مصالح الدولة ، وقال إنهم مستعدون لاستمرار المشروع.

وقال: 'بايكار تدرك حجم المشروع وتقوم بتعبئة كل قدراته لضمان قصة نجاح تبشر بسنوات عديدة من التعاون الاستراتيجي' ، مضيفًا أنها تهدف إلى التأكد من أن المستخدمين النهائيين السعوديين على دراية بـ بايراكتار أكينشي، المفهوم وأن أسطول بايراكتار بأكمله يتم استخدامه بشكل فعال ، مع نقل المزيد من القدرات.

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