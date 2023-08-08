خلافات “دوري المحترفين” تصل إلى “فيفا”| اتحاد الكرة في ورطة.. والأندية تُهدِد بالتصعيد

نشبت أزمة حادة خلال الساعات الماضية بين اتحاد الكرة وأندية القسم الثاني في الجمعية العمومية حول تفعيل فكرة دوري المحترفين خلال الموسم القادم.

أندية القسم الثاني رفعت راية العصيان فى وجه اتحاد الكرة وتمسكت برفض تطبيق دوري المحترفين فى قادم الأيام.

وهدد مسؤولو بعض الأندية بتصعيد أزمة دوري المحترفين إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لاثناء اتحاد الكرة عن الفكرة.

فيما تمسك اتحاد الكرة بموقفه وأعلن تطبيق دوري المحترفين مع وضع العديد من الضوابط امام الأندية.

صدى البلد يستعرض أزمة أندية القسم الثاني واتحاد الكرة حول تطبيق دوري المحترفين.

فيفا قد يتدخل فى أزمة اتحاد الكرة ودوري المحترفين

تحدث محمد الطويلة، رئيس نادي النجوم، عن موقفه مما آل إليه اجتماع اتحاد الكرة مع أندية القسم الثاني حول تطبيق دوري المحترفين بدءًا من الموسم المقبل بالصيغة النهائية، التي تم الاتفاق عليها.

وقال الطويلة عبر تصريحات تليفزيونية: أنا كنادي النجوم قدمت بفكر تمويلي وأننا نستطيع توفير 100 مليون جنيه من أجل إنجاح هذا المشروع بطرق تسويقية معينة، وهذا الدور الذي يمكن أن نقوم به».

واستطرد قائلًا: «أنا ضد العبث الذي حدث من تدخلات الجمعية العمومية سواء مع أو ضد مشروع ملف دوري المحترفين».

واعتبر الطويلة أن اتحاد الكرة أخطأ في استكمال تجربة أخذ رأي الأندية فيما يتعلق بدوري المحترفين والتي بدأها بحسن نية في تجربة ديمقراطية.

وتساءل الطويلة قائلًا: «هل يعقل أن تُدار الكرة المصرية بـ123 رئيس لجنة مسابقات، وهو عدد أندية الدرجة الثانية والثالثة؟».

وأشار الطويلة إلى أن مسألة فرض رأي على المنظومة من أجل تحقيق المصالح الشخصية للأندية أمر في منتهى الخطورة وأحدثت نوعًا من الفوضى.

ورأى الطويلة أن المخرج من هذا المأزق هو مراعاة وضعية الكرة المصرية سواء المستفيد أو غير المستفيد من تطبيق دوري المحترفين.

ولفت الطويلة إلى أن الفيفا قد يتدخل مرة أخرى من أجل تعيين لجنة تطبيع حال وصول إليه ما يحدث فيما يتعلق بحالة الفوضى حول دوري المحترفين، ويمكن أن يصل إليه ما يحدث عن طريق وسطاء.

تفاصيل مكتسبات دوري المحترفين

كشف أحمد جوهر، رئيس نادي المريخ البورسعيدي، موقف ناديه من تطبيق دوري المحترفين للقسم الثاني بدءًا من الموسم المقبل.

وقال جوهر، خلال تصريحات تليفزيونية: لو لم يكن هناك عوائد محترمة من دوري المحترفين لا يمكن أن يتم لعبه».

وأردف قائلًا: الاجتماع كان مثمرًا.. في حال أن رأي الاتحاد كان صحيحًا بشأن تطبيق دوري المحترفين، ولو نجح الاتحاد في تسويق دوري المحترفين؛ فنحن سنكون معه.

وأوضح قائلًا: «أنا اقتراحي كان أمام مصر كلها وأنا قضيتي الحفاظ على مكتسبات الأندية الشعبية والجماهيرية، وأنا لمست من أعضاء اتحاد الكرة حرصهم على الحفاظ على الأندية الشعبية».

وأوضح قائلًا: «اتفقنا على أنه حال حقق دوري المحترفين أرباحًا؛ يوزع 50% لـ20 ناديًا بدوري المحترفين، و50% لباقي الأندية، وأن توزع الأرباح بنسبة 4 إلى 1 لصالح لأندية الشعبية».

استقالة وانسحاب وتصعيد للفيفا



قال الخضر إبراهيم رئيس نادي دكرنس أن دوري المحترفين للممتاز ب يحتاج لأموال وتسويق كبير من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وقال الخضر إبراهيم فى تصريحات تليفزيونية:" الأندية ترفض إقامة دوري المحترفين للممتاز ب، وعقدنا اجتماع أمس مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل إلغاء النظام ، الذي نرفضه تمامًا.

وأضاف:" أكثر من 40 نادي حضروا داخل الاتحاد المصري لكرة القدم وتحدثنا مع خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ، والذي أكد انا أن أى أمر الجمعية العمومية تراه الاتحاد سيفعله.

وأكمل:" هناك بالطبع تفكير داخل الاتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء دوري المحترفين بسبب أزمة فى التسويق.

وأتم:" تسويق هذا الدوري سيحتاج ما يقترب من مليار جنيه، لذلك الاتحاد يدرس إلغاء دوري المحترفين ، ونحن الأندية أبلغنا الاتحاد برغبتنا، وكان الرد أن الجمعية العمومية هي صاحبة الرأي.

وزاد: لن نشارك في مثل تلك الأمور لعدم وجود إدارة جيدة من قبل مسئولي اتحاد الكرة للأمور وعدم مراعاة مصالح الأندية.

وتساءل قائلا: كيف يتم تصعيد فريق من القسم الثاني للممتاز مباشرة مقابل تصعيد فريقين فقط من بين 20 فريقا بالقسم الثاني أ إلى الممتاز وأن هذا يمثل عبث بحقوق الأندية التي أنفقت واجتهدت من أجل المشاركة بالمسابقة الجديدة ولكن في النهاية قرر اتحاد الكرة التغافل عن كل ذلك ومساواتها ببقية الأندية ممن لم يصعدوا للممتاز أ.

وأكد أنه في حال إعلان تلك القرارات بشكل رسمي سوف يتقدم هو ومجلس إدارة دكرنس بالاستقالة حتى لايكون النادي جزءا من تلك المؤامرات والاتفاقات الخفية التي تدور في الخفاء لمراعاة مصالح أندية على حساب الأخرى.

اتحاد الكرة يتمسك بتطبيق دوري المحترفين



عقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة جمال علام اجتماعا تم خلاله مناقشة العديد من البنود والملفات على رأسها شكل مسابقة دوري القسمين الثاني و الثالث ، واتخذ المجلس عدة قرارات جاءت كالتالي :

ناقش المجلس المذكرة المقدمة من الشئون القانونية للاتحاد ، بخصوص اجتماع بعض ممثلي أندية القسمين الثاني و الثالث ، وأفادت مذكرة الشئون القانونية بعدم صحة انعقاد الجمعية العمومية غير العادية ،وسوف يتم اخطار الجهة الإدارية بذات التقرير .

ووافق المجلس على إسناد تسويق ورعاية وبث مباريات القسم الثاني إلى الشركة المتحدة للتسويق الرياضي ، على أن يتم تقسيم العائد مناصفة بين المجموعة الأولي " ٢٠ ناديا " و المجموعات الثلاث الباقية " ٥٦ ناديا " .

اعتماد تصور لجنة المسابقات بخصوص القسم الثاني طبقا لشروط المسابقة الصادرة في بداية الموسم .

إضافة شرط رعاية نادي شعبي لمدة ٣ سنوات على الأقل لقبول أي ناد جديد تابع لشركة في الاتحاد المصري لكرة القدم .

تحصيل ١ ٪ من رسوم القيد من أندية الشركات لدعم الأندية الشعبية .

تحديد يوم ٢٤ أغسطس الجاري موعدًا لعقد اجتماع ، لاختيار الأجهزة الفنية لمنتخبات مواليد ٢٠٠٥ و ٢٠٠٧ و ٢٠٠٩.