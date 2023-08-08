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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تدريب نحو 600 متدرب بجامعة العريش فى مجالات تكنولوجيا المعلومات

مركز الاختبارات الالكترونيه
مركز الاختبارات الالكترونيه بجامعة العريش

قال الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، شمال سيناء ، إن التعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، قد أثمر عن تدريب نحو ٦٠٠ متدربا فى مجالات التكنولوجيا المختلفة مثل : أمن المعلومات والشبكات، والذكاء الاصطناعي والأنترنت واللغات الأجنبية.

وقال إن البرامج التدريبية تأتي تمشيا مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه  لتطبيق برامج التحول الرقمي  وتحويل التعاملات الورقيه الي إلكترونيه ، بإستخدام اجهزه حديثه لتحقيق الشمول المالي للمناطق المحرومه بشمال سيناء ، تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل وخلق جيل قادر على تحقيق مشاريع مصر الرقمية .

 

التكنولوجية:

ولفت الدمرداش، إلى أنه يجري تجهيز  مركز إبداع مصر الرقمية،  لطلاب جامعة العريش وكافة منتسبي الجامعة و لشمال سيناء بصفة عامة..و سيتم تجهيز المقر والجامعة، باحدث الوسائل التكنولوجية والتجهيزات اللازمة من أجل تقديم الخدمات اللازمة والنوعية للطلاب ومنتسبي الجامعة والمواطنين.

وقال إن مركز ابداع يقدم خدماته التدريبية و الاستشارية وريادة الاعمال والبحث العلمى للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمواطنين.

وأشار إلى أن تأهيل الطلاب والمواطنين من خلال مركز ابداع مصر الرقمية وتوفير بيئة تكنولوجية متكاملة تحتضن الابداع والتميز بالجامعة هو من أولويات الجامعة ، وذلك بالحصول علي شهادة التحول الرقمي المؤهله للعمل فى قطاع الاتصالات، وتحقيق مشاريع مصر الرقميه في مجال البرمجيات.
 

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