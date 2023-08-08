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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح الأعطال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بمدينة العريش

اصلاح الأعطال فس
اصلاح الأعطال فس خطوط المياه الناقلة بالعريش

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة شمال سيناء،  من إصلاح الأعطال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب لتغذية مناطق الخدمات   بمدينة العريش ،بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. والمهندس مصطفي عبد الفتاح مدير الشركة بالمحافظة.

  

خط 800 الناقل :

 

و تمكن الفريق الفني الخاص باصلاح الشبكات ، بالتعاون مع قسم ورشة الصيانه،  من اصلاح كسر بالخط 800 الناقل ، وإصلاح الخط الناقل 300 ..حيث تم الوقوف علي الاصلاح وتلافي الملاحظات الهندسية وتجريب الخط وإعادة  الضخ .

 

وقد تمت عملية إصلاح الأعطال بالخطوط بتواجد ميداني من المهندس محمد لطفي الكريمي مدير عام منطقة العريش ، والمهندس محمد حسين حماد مدير ادارة الابار ، والمهندس  محمد محمود مدير ادارة التشغيل، و خالد محمد عيد مدير الشبكات .
 
 

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العريش خطوط المياة الأعطال الناقلة

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