غادة عجمي تلتقي وزير العمل لعرض مقترح إنشاء أكاديمية لتأهيل «الضيافة الجوية» بالخارج

التقت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وزير العمل حسن شحاتة بمكتبه بديوان عام الوزارة، اليوم الثلاثاء.

وقال "شحاتة" إن الوزارة حريصة على التواصل مع النواب باعتبارهم شركاء في الحوار الاجتماعي في جميع الملفات التي تخص المواطن المصري في الداخل والخارج.

واستمع الوزير إلى بعض المقترحات التي تقدمت بها النائبة، منها إنشاء أكاديمية لتأهيل "الضيافة الجوية" المصرية لسوق العمل بالخارج، وذلك تنسيقاً مع وزارتي الطيران المدني، والهجرة، وكذلك حث المُلحقين العمالين التابعين لوزارة العمل بالخارج على الاستمرار في التواصل مع مؤسسات البلدان التي يعملون فيها، للتوسع في عملية إيجاد فرص عمل للمصريين في الخارج.

وأكد الوزير حسن شحاتة لنائبة البرلمان أن جميع المُقترحات التي تقدمت بها ستكون محل تقدير ودراسة، وأن توجيهاته مستمرة للمُلحقين العماليين في الخارج، بالوقوف بجانب أي مصري، حتى يحصل على حقوقه المشروعة، وكذلك تكثيف حملات التوعية للعمال بحقوقهم وواجباتهم، وأن تعزيز علاقات العمل بين العامل وصاحب العمل في الداخل أو الخارج، هدف مستمر من أهداف الوزارة لصالح طرفي العملية الإنتاجية.

وأوضح وزير العمل أن الوزارة لديها 9 مكاتب تمثيل عمالي في السعودية والكويت والأردن والإمارات وقطر والعراق ولبنان وإيطاليا، وهناك توجيهات مباشرة لهم بحماية ورعاية عمالنا في الخارج.

من جانبها، أشادت نائبة البرلمان بالدور الذي تقوم به وزارة العمل، ومكاتبها في الخارج، متطلعة إلى المزيد من الشراكة والتعاون وتبادل الآراء والمُقترحات التي تخدم ملف العمل خلال الفترة المُقبلة.