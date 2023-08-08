بعد كارثة كورونا.. تحرك عاجل من بريطانيا لمواجهة وباء المرض X

يعمل علماء بريطانيون بالفعل على تطوير لقاحات لوباء “المرض X” في المستقبل، حسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وبعد جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”، يعتقد الباحثون أن مسببات الأمراض القاتلة التي تنقلها، بما في ذلك أنفلونزا الطيور وجدري وفيروس هانتا، قد تتطور لتصيب البشر.

ويتم إجراء البحث من قبل وكالة الأمن الصحي البريطانية في مجمع مختبرات بورتون داون شديد الحراسة في ويلتشير، حيث تم توسيع مركز تطوير وتقييم اللقاحات في بورتون داون منذ جائحة كورونا، ويعمل 200 عالم الآن على تطوير لقاحات للفيروسات الحيوانية التي لم تصيب البشر بعد.

وقال رئيس وكالة الأمن الصحي البريطانية، البروفيسور دام جيني هاريس، لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية: “ما نحاول القيام به هنا هو التأكد من أننا نستعد بحيث إذا كان لدينا مرض X جديد ، وهو ممرض جديد ، فقد قمنا بأكبر قدر ممكن من هذا العمل مقدما.. نأمل أن نتمكن من منع [الوباء]. ولكن إذا لم نتمكن من ذلك وعلينا الاستجابة، فقد بدأنا بالفعل في تطوير لقاحات وعلاجات للقضاء عليها”.

وذكرت شبكة “سكاي نيوز”، أن فريق بورتون داون طور بالفعل لقاحا ضد حمى القرم والكونغو النزفية، وهو مرض ينتشر عن طريق القراد الذي يقتل 30٪ من المصابين به. وقد بدأت التجارب السريرية في مرحلة مبكرة، ومن المتوقع أن يختبر 24 متطوعا اللقاح في المستقبل القريب.

وتشمل مسببات الأمراض الأخرى التي تجري دراستها أنفلونزا الطيور وجدري وفيروس هانتا، وهي عائلة من الفيروسات التي تنتشر عن طريق القوارض.

ولم تحدد شبكة “سكاي نيوز” ما إذا كان العلماء يجرون ما يسمى بأبحاث كسب الوظيفة على مسببات الأمراض هذه. تتضمن أبحاث اكتساب الوظيفة تعديل الفيروسات لجعلها أكثر عرضة لإصابة البشر، من أجل تسليحها أو تطوير لقاحات ضدها.