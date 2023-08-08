الجارديان: هجوم سيبراني على السجلات الانتخابية في بريطانيا

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن استهداف هيئة مراقبة الانتخابات في بريطانيا بهجوم إلكتروني مكن "الجهات المعادية" من الوصول إلى السجلات الانتخابية.

وأقرت مفوضية الانتخابات أنها تعرضت للقرصنة لكنها "لم تكن قادرة على معرفة بشكل قاطع" ما هي المعلومات التي تم الوصول إليها وقالت إنها اعتذرت للأشخاص الذين كانت معلوماتهم في متناول المتسللين.

ومع ذلك، قال إن عملية الانتخابات الورقية إلى حد كبير تعني أنه سيكون من الصعب للغاية على المتسللين التأثير على نتيجة التصويت. وتم تحديد الحادث في أكتوبر 2022، لكن المهاجمين وصلوا لأول مرة إلى أنظمة اللجنة في أغسطس 2021.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمفوضية، شون ماكنالي، “إن العملية الديمقراطية في بريطانيا مشتتة بشكل كبير وتظل الجوانب الرئيسية لها قائمة على التوثيق الورقي والعد."

وتمكن المهاجمون من الوصول إلى نسخ مرجعية من السجلات الانتخابية التي تحتفظ بها المفوضية لأغراض البحث ولإتاحة التحقق من السماح بالتبرعات السياسية. تشمل السجلات المحفوظة وقت الهجوم الإلكتروني أسماء وعناوين أي شخص في بريطانيا تم تسجيله للتصويت بين عامي 2014 و 2022، وأسماء أولئك المسجلين كناخبين في الخارج.

واضاف ماكنالي: “نأسف لعدم وجود تدابير حماية كافية لمنع هذا الهجوم السيبراني. منذ تحديده، اتخذنا خطوات مهمة بدعم من المتخصصين لتحسين أمان أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا ومرونتها وموثوقيتها.”

وأوضح متحدث باسم مكتب مفوض المعلومات، وهو الجهة المنظمة المستقلة لحماية البيانات في بريطانيا: “اتصلت بنا مفوضية الانتخابات بخصوص هذا الحادث ونقوم حاليًا بإجراء استفسارات."