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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس.. أدوية تتسبب في نقص فيتامين د

صدى البلد

يعد فيتامين د من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم وتساعد في الوقاية من أمراض عديدة في مقدمتها هشاشة العظام.

 

ولكن ما لا يعلمه كثيرون أنه يمكن لبعض الأدوية أن تخفض مستويات فيتامين د في الجسم.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم أهم الأدوية التى تتسبب في نقص فيتامين د في الجسم.

المسهلات .
المنشطات (مثل بريدنيزون ).
الأدوية الخافضة للكوليسترول (مثل كوليسترامين وكوليستيبول).
الأدوية التي تمنع النوبات (مثل الفينوباربيتال والفينيتوين ).
ريفامبين (دواء السل).
أورليستات (دواء لإنقاص الوزن).

أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك دائمًا عن أدويتك وأي مكملات أو أعشاب تتناولها مع 

 لذا يجب تناول هذه الأدوية تحت إشراف الطبيب مع مراعاة زيادة الاطعمة التي تحتوي على فيتامين د في النظام الغذائي أو المكملات الغذائية التي تحتوي عليه.

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