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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احذروا.. التأخر في اكتشاف أمراض الكلي يسبب مضاعفات خطيرة

الكلى
الكلى

تعد أمراض الكلى من أخطر المشكلات الصحية التى تصيب الإنسان إذا تم اكتشافها في وقت متأخر. 


ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك تتضمن بعض مضاعفات مرض الكلى المزمن ما يلي:

انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء ( فقر الدم ).
ضعف وهشاشة العظام .
النقرس يحدث من مضاعفات الكلى 
الحماض الأيضي و هذا هو اختلال التوازن الكيميائي (الحمضي القاعدي) في دمك بسبب انخفاض في وظائف الكلى.
ضغط دم مرتفع.
أمراض القلب والأوعية الدموية ، بما في ذلك زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية.
تلف العصب من مضاعفات إهمال علاج الكلى 
ارتفاع نسبة البوتاسيوم ( فرط بوتاسيوم الدم ) ، مما يؤثر على قدرة قلبك على العمل بشكل صحيح.
ارتفاع نسبة الفوسفور ( فرط فوسفات الدم ).
مخاطر عالية للإصابة بالعدوى بسبب ضعف جهاز المناعة.
تراكم السوائل مما يؤدي إلى تورم القدمين والكاحلين واليدين.
 

الكلى الأوعية الدموية الإصابة بالسكتة الدماغية الكلى المزمن أمراض القلب والأوعية هشاشة العظام ضغط دم مرتفع علاج الكلى مرض الكلى المزمن

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