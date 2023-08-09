محاكمة طبيب أمريكي خدر مرضاه للاعتداء عليهم وتصويرهم

مثل طبيب أمام المحكمة بتهمة 50 تهمة تخدير والاعتداء على مرضاه من النساء بنيويورك.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، يُخشى أن تكون بعض الهجمات المزعومة للدكتور زي آلان تشينغ حدثت في المستشفى الذي كان يعمل فيه.

مثل طبيب الجهاز الهضمي في مدينة نيويورك البالغ من العمر 33 عامًا أمام محكمة كوينز يوم الاثنين (7 أغسطس) متهمًا بالهجمات التي يُزعم أنها انتشرت في جميع أنحاء العالم.

الطبيب المتهم

زعم شريك سابق لـ تشينغ في ديسمبر 2022 أنه استخدم قناع K-N95 مملوءًا بقطن مبلل بالسائل ، لتخدير ضحاياه والاعتداء عليهم.

من المفهوم أنها عثرت على لقطات مصور لحظة اعتداءه على ضحاياه على هاتفه المحمول ، وكذلك لنساء أخريات في المستشفى حيث كان يعمل.

بعد تحقيق من قبل الشرطة ، طُرد تشنغ من مستشفى نيويورك المشيخي كوينز.

وزعم المدعون منذ ذلك الحين أن جرائمه شملت أيضًا نساء أخريات ، حيث زُعم أنهم تعرضن للاعتداء في منزله في أستوريا ، وكذلك في نيويورك ولاس فيغاس وسان فرانسيسكو وتايلاند.

