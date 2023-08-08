"الفاو": 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع

قال عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، إن 30% من سكان المنطقة العربية مهددون بالجوع، والسبب الرئيسي لهذا الأمر هو انتشار النزاع سواء في سوريا أو اليمن أو السودان، خاصة وأن النزوح يؤدي إلى حالات نزوح كبيرة، وترك الأرض والزراعة، مما يؤدي إلى انهيار المنظومة الغذائية.



وتابع "الواعر"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن أزمة كوفيد ضربت سلاسل الإمداد بصورة كبيرة، وبالتالي انخفضت كمية المنتجات على مستوى العالم، كما أن الحرب الروسية الأوكرانية تؤثر سلامة على أزمة سلاسل الإمداد.



وأشار إلى أن هناك 800 مليون شخص في العالم يذهبون إلى النوم يوميًا بدون طعام، رغم هدر الطعام في الكثير من الأماكن بنسبة كبيرة ، خاصة في شهر رمضان المبارك.



ولفت إلى أن حجم هدر الطعام يصل إلى 30% ، وفي المنطقة العربية يصل لـ40%، خاصة في مصر ومنطقة الخليج ، وبعض الدول الأخرى.

