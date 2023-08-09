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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يوجه طلباً عاجلاً لـ شيكابالا

شيكابالا
شيكابالا

أكد هشام يكن، أن محمود عبدالرازق شيكابالا واحد من أبناء نادي الزمالك، وتربى داخل جدران القلعة البيضاء، وكان ينام تحت (المدرج)، مشيرًا إلى أنه لعب معه في البطولة العربية بالإسكندرية بشكل أساسي سنة 2004.

وقال يكن في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "شيكابالا من الخطوط الحمراء داخل نادي الزمالك، وأتمنى (محدش يقرب منه)، فهو من أبناء النادي الأوفياء، ومُتعجب مما يحدث حاليا، والاستمرار في تصدير الأزمات للنادي وجماهيره".

هشام يكن: أطالب شيكابالا بإيقاف الحديث عن أي أزمات.. ومشاكل الزمالك أصبحت من الداخل

وأضاف: "الزمالك بدأ يخسر جماهيريته بسبب تلك الأزمات المستمرة، نتعرض لظلم واضح بسبب ما يحدث من داخل النادي، وأتمنى أن يتم ايقاف أي مشكلة مع إعادة الهدوء والاستقرار للنادي قبل الموسم المقبل".

وواصل: "أصبحنا ندافع عن الزمالك لمواجهة أناس من داخل النادي، وأصبحنا نترك الفرصة للآخرين من أجل هدم الفريق، بل إن الجمهور العربي لم يُعد متعاطفًا مع الزمالك كما كان في السابق".

وزاد: "الزمالك يعاني من الإدارات التي قادت النادي، واللاعبون ليسوا على قدر النادي وبعيدون عن المواصفات المطلوبة داخل الفريق الأبيض، وصلنا لمراحل صعبة للغاية، كما أن اللجنة الفنية غير فعالة".

ووجه يكن نصيحة لشيكابالا، قال: "أنت نجم كبير، وأتمنى الابتعاد عن الأزمات وإغلاق الباب تمامًا وعدم كتابة أي بيانات أخرى، وشيكابالا نجم كبير وقادر على العطاء، وسيكون من الخطأ استمرار هذه المشاكل".

شيكابالا يكن الزمالك القلعة البيضاء هشام يكن

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