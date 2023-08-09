بعد أنباء رحيله عن الزمالك .. شاهد أول ظهور لـ زيزو عبر انستجرام

نشر لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو صورة جديدة من عطلته الصيفية عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر زيزو وهو يستعرض عضلاته علي الشاطئ، مما حاز علي إعجاب متابعيه.

وأعلن اللاعب أحمد حسن عن العروض المقدمة لزيزو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: لم نتلق أي عروض رسمية من الخليج بشأن أحمد زيزو.. اللاعب مستمر معنا".

وأكد الناقد الرياضي أحمد الخضري، أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، في حسابات النادي الأهلي للتعاقد معه مستقبلًا، مشيرا إلى أنه لو رحل اللاعب عن القلعة البيضاء فلن يعود مجددًا وسينضم للمنافس التقليدي.

وقال “الخضري” في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يريد ضم زيزو، بينما فتوح يريد تجديد عقده مع الزمالك خلال الفترة القادمة".