عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برفقة والديه.. ياسر إبراهيم يشارك جمهوره بصور من عطلته الصيفية |شاهد

صدى البلد

شارك النجم ياسر إبراهيم، لاعب النادي الأهلي،  متابعيه وجمهوره صورًا من عطلته الصيفية.

وظهر ياسر إبراهيم برفقة والده ووالدته وعلق كاتبًا : My everything 

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

 

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

 

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.

 

اللاعب ياسر إبراهيم عقد ياسر إبراهيم ارقام ياسر ابراهيم ياسر ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

شوبير: 4 عروض لضم نجم الأهلي | تفاصيل

نزول 10 درجات.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس النيجر المحتجز

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تسريب أهم ميزة في آيفون iPhone 15 الجديد .. والسعر مفاجأة

سرها عجيب في جلب الرزق .. أزهري ينصح بتكرار هذه الآية

لأول مرة منذ شهور|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وعيار21 مفاجأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ