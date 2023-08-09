من داخل البحر.. شاهد أفشة يمازح ياسر إبراهيم

شارك النجم محمد مجدي أفشة ، لاعب النادي الأهلي، متابعيه وجمهوره صورا من عطلته الصيفية .

و ظهر أفشة وهو يمازح اللاعب ياسر ابراهيم من داخل البحر ، مما حازت الصورة على إعجاب متابعيه.

وكان الأهلي نجح في تحقيق الفوز أمام المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف ي المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتأهل المارد الأحمر بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ليواجه فريق إنبي ضمن منافسات دور النصف النهائي من البطولة.

وحرص المدرب السويسري على منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 3 أسابيع حيث يعود الفريق للظهور يوم 24 أغسطس الجاري لخوض مرانه الأول على ملعب التتش بالجزيرة.