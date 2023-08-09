مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تُقام اليوم الأربعاء، الموافق 9-8-2023، العديد من المباريات الهامة، والتي يأتي أبرزها مباراتي بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.
مباريات كأس الملك سلمان للأندية العربية
الشرطة العراقي ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD
الهلال ضد الشباب – 9 مساء - SSC HD
مباريات دوري أبطال أوروبا
باناثينايكوس اليوناني ضد أولمبيك مارسيليا - 9 مساء
سلوفان براتيسلافا ضد ماكابي حيفا – 9.30 مساء
جلاسكو رينجرز ضد سيرفيت السويسري – 9.45 مساء
مباريات دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارناكا ضد ماكابي تل أبيب – 8 مساء
جينت البلجيكي ضد بوجون البولندي – 9 مساء
مباريات ودية
ميلان ضد ترينتو – 7 مساء
ريد بول سالزبورج ضد إنتر ميلان – 8 مساء