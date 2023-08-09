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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دراسة: ربع سكان العالم يعانون من مرض خطير

أرشيفية
أرشيفية

كشفت دراسة جديدة عن مفاجأة تقول أن ربع سكان العالم يعانون من مرض خطير، وهو فقر الدم، وفق ما ذكرت مجلة لانسيت العلمية.


وقالت دراسة حديثة استمرت لثلاثة عقود ونشرتها مجلة "لانسيت"، بارتفاع عدد المصابين بفقر الدم بالعالم بشكل غير مسبوق.


وذكرت الدراسة أن معدلات الانتشار لفقر الدم، كانت في الفئات العمرية الصغيرة وبين النساء مقارنة مع الرجال، أكبر.

ولفتت الدراسة، إلى أن ربع سكان العالم يعانون من فقر الدم، مع زيادة حادة للإصابات بين النساء والأمهات والفتيات الصغيرات والأطفال ما دون سن الخامسة.


وأجرى الدراسة معهد القياسات الصحية والتقييم IHME المتخصص في البحوث العلمية في سياتل بأمريكا.


وقالت الدراسة، إن ارتفاع معدلات الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، وصل لأرقام قياسية بمعدل 24 مليون حالة إصابة خلال تلك السنوات.

 

ووفق التقييم فإن أكثر من 31% من النساء يعانين من فقر الدم مقارنة بـ17.5 % من الرجال، وقد كان الاختلاف أكثر وضوحا خلال سنوات الإنجاب لدى السيدات.
 

حذر الباحثون من إن فقر الدم يعد حالة صحية خطيرة، إذ من الممكن أن يسبب الوفاة لنحو 20% من الأمهات بعد سن الإنجاب.
 

وأردف الباحثون بأن السبب في المرض، يأتي من نقص الحديد، حيث يصيب فقر الدم أكثر من 40% من الأطفال في الدول النامية.

 

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