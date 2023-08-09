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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل تجديد تعاقده.. خلاف بين أحمد فتوح وإدارة الزمالك| تفاصيل

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر تطورات تجديد عقد أحمد فتوح مع نادي الزمالك، خاصة وأنه يحق له التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل، خاصة وأن تعاقده ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

 

وقال شوبير، خلال حديثه ببرنامجه ملعب أون تايم عبر قناة أون تايم سبورت: مسؤولو الزمالك عقدوا جلسة في السعودية من أجل التجديد لأحمد فتوح، واللاعب رحب جدا، فيه خلاف اللاعب اتكلم عن مقدم التعاقد والمستحقات السابقة.

وتابع: “فتوح قالهم عايز أكون زي اللاعبين الكبار المتواجدين في الفريق وأنه لا يوجد أي أزمة نهائي ولكن ما زال الأمر شد وجذب بين الطرفين فيه كلام ولكن لا يوجد توقيع للاعب حتى الآن”.

وينتهي عقد أحمد فتوح مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد دون العودة لإدارة الأبيض.

وكان مرتضي منصور أعلن أن مسؤولو الزمالك اتفقوا مع اللاعب على كافة التفاصيل الخاصة بعقده الجديد مع النادي، على أن يتم حسم الملف بصورة نهائية في الأيام القليلة المقبلة.

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