خبير تخطيط: خطة شاملة لتطوير مسار منطقة مساجد آل البيت

قال الدكتور عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خبير التخطيط العمرانى: "قبل 10 أعوام من الآن كان هناك إهمال شديد بمنطقة شارع الأشراف وبداية من السيدة عائشة وصولا للسيدة نفيسة".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنه الآن يتم تطوير منطقة شارع الأشراف وخلق كمية من الإنشاءات والمبانى، وهى لها وقع تاريخى وحضارى للعديد من الدول التى تهتم بآل بيت رسول الله.

ولفت هندى إلى أن ما حدث فى مسجد السيدة رقية والسيدة سكينة قبل مسجد السيدة نفسية يوضح وجود طفرة كبيرة فى ترميم هذه المناطق، مؤكدا أن افتتاح الرئيس السيسى وضيوف مصر لمسجد السيدة نفيسة يمثل تسويقا كبيرا لهذه المنطقة التى لها بعد كبير فى مسألة السياحة الدينية.

وأوضح أن هناك خطة شاملة لتطوير مسار للمنطقة التى تضم أكبر مكان فى العالم يضم المقامات لآل بيت رسول الله، وهو يعد عودة الحياة التاريخية والحضارية بشكل حداثى لهذه المنطقة.