بالرغم من العقوبات.. الشركات الأمريكية الكبرى لا تريد خسارة السوق الروسي

قال ألكسندر زاخاروف، القنصل الروسي العام في هيوستن، إن الشركات الأمريكية الكبيرة لا تريد خسارة السوق الروسية وترغب في استئناف التعاون.

وأوضح زاخاروف في تصريحات لوكالة تاس الروسية: "مع كون المشاريع الجديدة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية جذابة للأعمال الأمريكية، فهي ليست بديلاً عن المشاريع التي اعتادت أن تمتلكها في روسيا من حيث الربحية".

وأضاف: "الأمريكيون لا يريدون خسارة السوق الروسية بشكل واسع النطاق في المستقبل، ولكن من الممكن بناء سلاسل توريد جديدة، لكن الأمر يستغرق سنوات وحتى عقود".

وتابع زاخاروف: "من الواضح أن الشركات الكبرى في الولايات المتحدة ترغب في استئناف التعاون مع روسيا، فالعمل الأمريكي لا يريد أن يخسر السوق الروسية ولا أن يعطيه لأي شخص".

وفي وقت سابق، قال منسق سياسة العقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، إن الولايات المتحدة لا ترى أي شروط مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي.

وقال أوبراين، في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: “روسيا واحدة من أكبر عشرة اقتصادات في العالم، ولا نرى شروطا مسبقة لانهيار الاقتصاد الروسي".