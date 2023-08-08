مايكل مورجان: المتحولون جنسيا أصبحوا لوبي سياسي مؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية

أكد الدكتور مايكل مورجان الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن المثليين و المتحولين جنسيا أصبحوا لوبي سياسي مؤثر في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن أميركا على مشارف الإنتخابات، وظهور هذه النوعية من المشكلات قبل الأنتخابات و في هذا التوقيت مرتب ومخطط، وذلك حتي يبتذ المتحولين جنسيا حركة المنتخبين قبل الأنتخابات ويترك الأمر لهم ولا احد يتحدث معهم ويعارضهم في التحول الجنسي.



وأضاف مورجان خلال مداخله هاتفية عبر تطبيق" زووم "للاعلامية “أنجي أنور” ببرنامج" مصر جديدة “المذاع على فضائية” etc"، مساء يوم الثلاثاء، أن توقيت ظهور المتحولين جنسيا لم يكن اعتباطيا ولكنه منظم ومرتب قبل الإنتخابات في أمريكا، وأن سبب وصول هذه المشكلة للكونجرس الأمريكي هو وزير النقل والمواصلات الأميركي الذي تم تعينه من قبل الرئيس الأمريكي جوبايدن منذ توليه الحكم فكان يعترف هذا الوزير بأنه مثلي جنسي وقدم زوجه أمام الكاميرات الأمريكية والعالمية.

التحول الجنسي هدد بعض الرياضيات النسائية

واستطرد الباحث السياسي بمركز لندن للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن فكرة التحول الجنسي جاءت في أن كل من لا يستطيع الحصول على ما يريده يحول نفسه جنسيا، فبدأت فكرة التحول الجنسي تهدد الرياضات النسائية فالمتحول اساسه وبنيانه رجلا و يستطيع الفوز على السيدات في البطولات لقوة بنيانه ، ووصلت هذه المشكلة للكونجرس لكثرة الشكاوي.