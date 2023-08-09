تقنيات حساسة أمنيا.. الولايات المتحدة تقييد استثمارات الصين في 6 قطاعات |تفاصيل

أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر لها، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن اليوم الأربعاء خطة لتقييد الاستثمارات في الصين في قطاعات حساسة أمنيا.

ووفقا لمصادر رويترز، ستفصل واشنطن خططها لحظر بعض الاستثمارات في التكنولوجيا الحساسة في الصين، حيث ستتطلب أن يتم إخطار الحكومة الأمريكية بالاستثمارات الأخرى.

وتهدف الخطط الأمريكية إلى منع رأس المال والخبرة في الولايات المتحدة من المساعدة في تطوير التقنيات التي يمكن أن تدعم التحديث العسكري في الصين وتهدد الأمن القومي الأمريكي.

وفي وقت سابق، أفادت رويترز أن الرئيس الأمريكي جو بايدن من المتوقع أن يصدر قريبا أمرا تنفيذيا طال انتظاره لفحص الاستثمارات الصادرة في التقنيات الحساسة للصين هذا الأسبوع.

وقال المصدر الحكومي البارز إن الإعلان متوقع أن يصدر الأربعاء، فيما شدد مسؤولو إدارة بايدن منذ أشهر على أن القيود على الاستثمار الأمريكي في الصين ستكون شديدة.

ومن المتوقع أن تستهدف الإدارة الأمريكية الاستثمار النشط مثل الأسهم الخاصة الأمريكية ورأس المال الاستثماري والمشاريع المشتركة والاستثمارات في الصين في أشباه الموصلات والحوسبة الكمية والذكاء الاصطناعي.