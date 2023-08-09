انكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ 2021 .. تفاصيل

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن انكماش اقتصادها للمرة الأولى منذ عام 2021.

وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أصبح الاقتصاد الصيني في حالة انكماش حيث تقلصت أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع عدم وجود تغيير في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للأسعار عندما تخرج البضائع من بوابات المصانع، بنسبة 4.4 في المائة في يوليو.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن صادرات يوليو تراجعت بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بداية وباء كورونا.