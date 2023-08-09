عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انكماش اقتصاد الصين للمرة الأولى منذ 2021 .. تفاصيل

علم الصين
علم الصين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، عن انكماش اقتصادها للمرة الأولى منذ عام 2021.

وحسب صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أصبح الاقتصاد الصيني في حالة انكماش حيث تقلصت أسعار المستهلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة مع عدم وجود تغيير في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين، وهو مقياس للأسعار عندما تخرج البضائع من بوابات المصانع، بنسبة 4.4 في المائة في يوليو.

وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن صادرات يوليو تراجعت بنسبة 14.5 في المائة على أساس سنوي، وهو أكبر انخفاض منذ بداية وباء كورونا.

الصين الاقتصاد الصيني انكماش أسعار المستهلك انكماش اقتصاد الصين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرمان عاجل من الأهلي يُربك حسابات اللاعبين .. تفاصيل

بن شرقي يقترب من بيراميدز ووجهة مفاجئة لـ رمضان صبحي

تنسيق الجامعات 2023.. موعد انتهاء المرحلة الأولى

بسبب شيكابالا .. حسين لبيب يصدر بيانًا ناريًا ضد إدارة الزمالك

صدرها كان واجعها.. تفاصيل جديدة في اعترافات سائق اند درايف وفتاة أكتوبر

شوبير: 4 عروض لضم نجم الأهلي | تفاصيل

نجم الأهلي يتمسك بالرحيل |إعلامي: اللاعب في طريقه للزمالك

3 أندية تتنافس على ضم نجم الأهلي

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الدواجن .. كم يصل سعر الكيلو للمستهلك اليوم

اعترافات فتاة حلوان صاحبة الفيديوهات المثيرة: بعت لحبيبي صور لجسمي وبدأ يهدد بفضحي

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ورئيس النيجر المحتجز

بعد معاناة 25 عامًا|سيدة تثير الجدل بفقدان أكثر من نصف وزنها بـ«حمية الأسد»

تسريب أهم ميزة في آيفون iPhone 15 الجديد .. والسعر مفاجأة

سرها عجيب في جلب الرزق .. أزهري ينصح بتكرار هذه الآية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل| 7 علامات تدل على ضعف الدورة الدموية

بعد تحقيق فيلم باربي نجاحًا كبيرًا..تعرف على بداية قصة الدمية الأشهر عالميًا

بـ كاش مايوه .. زوجة حمدي الميرغني تخطف الأنظار بإطلالتها |شاهد

مقطع فيديو يثير الجدل لجليد يذوب ويلتهم منزلاً في لمح البصر بولاية أمريكية

فيديو

فريدة رجب: أتمنى العمل مع كريم عبد العزيز ومنى زكى | فيديو

رموا عليه النقطة .. واقعة غريبة لمُقرئ في عزاء |فيديوجراف

كفاح عامل نظافة.. بنتي في طب وابني ماجستير حقوق

سعرها 95 ألف جنيه.. تفاصيل طرح أول سيارة كهربائية مصرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ