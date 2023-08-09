كل 55 دقيقة.. الجارديان تحذر من انتشار السرقة للهواتف المحمولة في لندن

كشف تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم الأربعاء، أن ما يقرب من خمس عمليات السطو في لندن العام الماضي كانت للهواتف المحمولة، وقد ظهر ذلك، حيث حذرت الشرطة من تزايد السرقات وأصرت على أن شركات التكنولوجيا يجب أن تصمم الجريمة.

وتم تنفيذ هجوم استخدم فيه العنف أو التهديد به كل 55 دقيقة تقريبًا، وبلغت قيمته 9500 مخالفة.

وقال مفوض شرطة العاصمة لندن، السير مارك رولي، وعمدة لندن، صادق خان، إن شركات التكنولوجيا التي تصنع الهواتف يمكن أن تفعل المزيد لمنعها من أن تكون جذابة للصوص، على سبيل المثال من خلال جعل إعادة النظر فيها أكثر صعوبة. كما تم استدعاء الشركات لحضور قمة من المتوقع أن تعقد في الخريف.

وفي إحدى الحوادث طعن الضحية في ساقه وتوفي. وفي عملية سطو أخرى، ضُربت امرأة حامل في بطنها ثم أجهضت حملها فيما بعد.

يذكر أن ما يقرب من 70٪ من جميع السرقات في لندن العام الماضي تتعلق بالهواتف المحمولة، من خلال جرائم مثل السرقة وأخذها من حقائب الناس وطاولات الحانات. وقد ارتفعت هذه السرقات بنسبة 27٪ حتى الآن في عام 2023.

تأمل الشرطة أن يكرر صانعو الهواتف المحمولة الابتكارات التي جعلت سرقات السيارات أكثر صعوبة، حيث تعمل الصناعة وإنفاذ القانون معًا.

ويواجه خان معركة إعادة انتخابه العام المقبل، وأشارت إدارته إلى انخفاض أنواع الجرائم الأخرى مع تزايد عمليات السطو على الهاتف.