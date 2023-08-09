لخلافات زوجية.. شخص ينهي حياته بإحدى قرى الدقهلية

أقدم شخص على التخلص من حياته لخلاف بينه وبين زوجته بإحدى قرى الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز بلقاس يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة بقيام شخص بانهاء حياته حيث قام بشنق نفسه.

انتقل ضباط مباحث المركز برئاسه المقدم محمد البنا رئيس مباحث بلقاس الى مكان الواقعة وتبين ان الشخص يدعى باسم من مين ب ٣٩ عاما ؛ عامل ومقيم بحر العش التابعة لمركز بلقاس وتبين من التحريات ان الفقيد كان على خلافات مع زوجته منذ عده ايام وقرر على اثرها التخلص من حياته فغافلها وقام بشنق نفسه عن طريق حبل في سقف احدى الحجرات.

تم نقل الجثة الى مستشفى بلقاس وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.