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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام عبدالغفار: قدمنا 400 ألف خدمة خلال يوم ضمن التأمين الصحي الشامل

ارشيفية
ارشيفية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن منظومة التأمين الصحي انطلقت بـ 6 محافظات حتى الآن، وإجمالي عدد المنشآت المعتمدة من المرحلة الأولى 362 منشأة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلته ببرنامج "نشرة الأخبار" المذاع على شاشة "دي إم سي"، أنه تم انعقاد اجتماع بالأمس مع وزير الصحة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، وتمت مناقشة الاستعدادات التي ستتم بالمرحلة التالية.

وتابع متحدث وزارة الصحة، أنه تمت مناقشة العديد من المحاور خلال الاجتماع، خاصة بالاختيارات وإطلاق المرحلة الثانية التي تعتمد على التعداد السكاني، الكوادر البشرية والبنية التحتية وغيرها.

مبادرة 100 مليون صحة

وقال إن “100 مليون صحة” واحدة من أنجح المبادرات، موضحا أن إجمالي الخدمات تجاوز أكثر من 17 مليون خدمة، مشيرا إلى أن عدد الخدمات المقدمة بالأمس فقط تجاوز 400 ألف خدمة.

التأمين الصحي وزارة الصحة التعداد السكاني الكوادر البشرية البنية التحتية مبادرة 100 مليون صحة

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