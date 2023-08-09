بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الاشتباكات في إقليم أمهرة

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير مدن رئيسية في إقليم أمهرة بعد أيام من القتال بين قوات الجيش ومقاتلي الميليشيات.

وقال بيان لهيئة الطوارئ التابعة للحكومة الفيدرالية: “هذه المدن تحررت من تهديد هؤلاء اللصوص”، مشيرا إلى ست بلدات من بينها العاصمة الإقليمية بحر دار ومدينة لاليبيلا.

وأضافت أن “قوات الدفاع ووكالات إنفاذ القانون في المنطقة تعمل على تطهير المنطقة من المقاتلين”، مضيفة أن بعضهم يختبئون في مواقع تراثية أو دينية.

وأعلنت أنه تم فرض حظر تجول في ست مدن، بحر دار، لاليبيلا، جوندار، شيوا روبت، ديبري برهان وديبري ماركوس، وتم منع جميع المركبات، باستثناء سيارات الطوارئ أو الأمن ، من الحركة بعد الساعة 7 مساءً.

وأضافت أن 14 شخصا اعتقلوا في العاصمة أديس أبابا ، لكنها لم تعط مزيدا من المعلومات.

وفرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في أمهرة يوم الجمعة بعد اندلاع القتال بين الجيش الوطني والمقاتلين المحليين في المنطقة الشمالية.

وعلى الرغم من أن ميليشيات الأمهرة قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية في الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيجراي المجاورة، ظهرت التوترات في وقت سابق من هذا العام بشأن تحركات الحكومة لتفكيك القوات الإقليمية.