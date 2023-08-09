عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من إثيوبيا بشأن الاشتباكات في إقليم أمهرة

إثيوبيا
إثيوبيا

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إنه تم تحرير مدن رئيسية في إقليم أمهرة بعد أيام من القتال بين قوات الجيش ومقاتلي الميليشيات.

وقال بيان لهيئة الطوارئ التابعة للحكومة الفيدرالية: “هذه المدن تحررت من تهديد هؤلاء اللصوص”، مشيرا إلى ست بلدات من بينها العاصمة الإقليمية بحر دار ومدينة لاليبيلا.

وأضافت أن “قوات الدفاع ووكالات إنفاذ القانون في المنطقة تعمل على تطهير المنطقة من المقاتلين”، مضيفة أن بعضهم يختبئون في مواقع تراثية أو دينية.

وأعلنت أنه تم فرض حظر تجول في ست مدن، بحر دار، لاليبيلا، جوندار، شيوا روبت، ديبري برهان وديبري ماركوس، وتم منع جميع المركبات، باستثناء سيارات الطوارئ أو الأمن ، من الحركة بعد الساعة 7 مساءً.

وأضافت أن 14 شخصا اعتقلوا في العاصمة أديس أبابا ، لكنها لم تعط مزيدا من المعلومات.

وفرضت إثيوبيا حالة الطوارئ في أمهرة يوم الجمعة بعد اندلاع القتال بين الجيش الوطني والمقاتلين المحليين في المنطقة الشمالية.

وعلى الرغم من أن ميليشيات الأمهرة قاتلت إلى جانب القوات الفيدرالية في الصراع المستمر منذ عامين في منطقة تيجراي المجاورة، ظهرت التوترات في وقت سابق من هذا العام بشأن تحركات الحكومة لتفكيك القوات الإقليمية.

اثيوبيا إقليم أمهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

شيكابالا خط أحمر.. نجم الزمالك السابق يطالب مرتضي منصور بالرحيل فورا

تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

موضوعات متعلقة

إيران تستدعي السفير البريطاني لتدخله في شئونها الداخلية

تحذير عاجل من الأمم المتحدة بشأن وقوع كارثة نووية

الحر بالعراق ينذر ببدء حقبة الغليان.. ما الأمر؟

أمريكا وبريطانيا.. الكشف عن سبب فشل مبادرات السلام بين روسيا وأوكرانيا

انخفاض الروبل الروسي إلى مستوى قياسي جديد

بسبب خطأ البيت الأبيض .. تحذيرات من سقوط مدن كبري في أوكرانيا

زلزال قوي يضرب تركيا .. تفاصيل

بيان عاجل من مجلس الأمن التركي بشأن مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا

ترشيحاتنا

رسالة عاجلة من خادم الحرمين إلى رئيس وزراء إثيوبيا

حوار | محمد صفوت يتحدث عن مشواره ودور اتحاد التنس ووادي دجلة

روسيا تنتصر.. ضابط مخابرات أمريكي يفجر مفاجأة صادمة بشأن حرب أوكرانيا

مقتل إثنين وإصابة العشرات إثر أشتباكات بين أهالي منطقة كحالة وحزب الله

سجائر ملفوفة وماريجوانا .. ضبط ممنوعات مع راكبين في مطار القاهرة| صور

ضربة قوية لـ كييف.. الكشف عن مفاجأة بشأن محادثات السلام الأوكرانية بالسعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلطة كنتاكي .. طريقة عمل أجنحة الدجاج الوينجز

ماذا يحدث للحامل عند تناول الممبار ؟

فين مستحقاتي| حقيقة فسخ عقد نجم الزمالك..وهذا سبب عدم قيد هذا اللاعب

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ