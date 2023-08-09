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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يعرف صاحبه.. مفاجأة مدوية بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض

جو بايدن
جو بايدن

ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، أن كيس الكوكايين الذي عثر عليه في البيت الأبيض في يوليو 2023 يخص شخصا من حاشية عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشيرة إلي أن الرئيس الأمريكي يعرف من هو.

وقالت “نيويورك بوست”: "من المفترض أن تكون عبوة الكوكايين التي تم العثور عليها في الجناح الغربي الشهر الماضي مملوكة لشخص من "عائلة بايدن"، ويفترض أن الرئيس يعرف من هو".

وأضافت الحصيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، أنه “على الرغم من التصريحات العلنية لجهاز الأمن الأمريكي بأنه كان من المستحيل التعرف على الشخص الذي ترك الكوكايين في البيت الأبيض في أوائل يوليو، في الواقع، تمكنت السلطات من جمع أدلة كافية بشأن اسمه”.

وفي 2 يوليو، اكتشفت الخدمة السرية مسحوقا أبيض مشبوها في البيت الأبيض، والذي تبين أنه كوكايين.

وكتبت صحيفة “نيويورك بوست”، أنه قبل وقت قصير من اكتشاف المسحوق، كان نجل الرئيس هانتر بايدن، المعروف بفضائح المخدرات والفساد، في البيت الأبيض.

جو بايدن الكوكايين الرئيس الأمريكي البيت الأبيض

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