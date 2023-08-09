التحقيقات الفيدرالي يقتل أمريكيًا بعد إطلاقه تهديدات ضد بايدن.. تفاصيل

أطلق عملاء تابعون لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي النار على شخص أثناء تفتيش منزله بعد إطلاقه تهديدات ضد الرئيس جو بايدن.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أطلق العملاء الخاصون من مكتب التحقيقات الفيدرالي النار وقتلوا مشتبهًا به اليوم الأربعاء في بروفو بولاية يوتا، بعد محاولة لإصدار أوامر اعتقال وتفتيش للرجل الذي يتهم أنه وجه تهديدات للرئيس جو بايدن ومسؤولين آخرين قبل رحلة قام بها الرئيس الأمريكي إلى يوتا.

ووفقًا للشكوى الجنائية التي تم تقديمها إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية يوتا وحصلت عليها "سي إن إن"، هدد كريج روبرتسون "بالقتل وإلحاق الأذى الجسدي برئيس الولايات المتحدة.

وحاول عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي دخول منزله في بروفو من أجل تفتيش المنزل وإصدار أوامر اعتقال، ليتم إطلاق النار على الرجل.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن المكتب يأخذ جميع حوادث إطلاق النار التي تتعلق بعملائنا أو أعضاء فريق العمل على محمل الجد".

واستشهدت وثائق الاتهام بالعديد من منشورات روبرتسون على وسائل التواصل الاجتماعي التي هدد فيها بقتل بايدن ونائبته كامالا هاريس ومسؤولين آخرين متورطين في الملاحقات الجنائية لدونالد ترامب.