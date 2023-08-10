عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري

الدائري
الدائري

أصدرت وزارة النقل بياناً اعلامياً لتوضيح الحقائق بعد تناول بعض مواقع التواصل الاجتماعي موضوع تحت عنوان “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية ".


وأوضحت الوزارة في بيانها النقاط الآتية:

1. المخلفات الملقاة على الطريق الدائري ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مباني صلبة والقاؤها على الطريق يعرض حياة المواطنين مستخدمي الطريق للخطر وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبي ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.

2. تعاقدت الهيئة العامة للطرق والكباري مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات غير الصلبة يومياً ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائري هي مخلفات هدم مباني صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح.

3. خلال زيارة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الأخير ة يوم السبت الماضي الموافق 5/5/  2023 لمواقع العمل بالمرحلة الثانية  من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى  تلاحظ انتشار  مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين ، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة  مما يعرض حياة المواطنين للخطر  ويؤدي الى وقوع الحوادث وازهاق الارواح وهذا امن قومي ،حيث وجه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تماماً خاصة وان الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والامان بها والمحافظة على ارواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها ، وتقليل زمن الرحلات ، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية .


4. تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح وضرورة الابلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة دفعة واحدة خلال ساعات|الأرصاد تزف مفاجأة غير مسبوقة بشأن الطقس

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

أول رد فعل من مرتضي منصور على رفع الحجز عن أرصدة الزمالك

قرار مفاجئ من الهند يوفر لمصر مليارات الدولارات .. ماذا يحدث

أزمة تضرب الزمالك بقيادة أحمد فتوح .. تفاصيل مثيرة

الأرز بـ 11 جنيه .. الشعبة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

تعليق ناري من ميدو بعد هجوم قناة الزمالك على شيكابالا

عاجل للمدخنين .. الشرقية تزف خبرًا سارًا بشأن أسعار السجائر

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق في سعر النفط عالميا

النقل: تفعيل الضبطية القانونية ضد من يلقي مخلفات الهدم على الطريق الدائري

تنسيق المرحلة الأولى 2023 ..مؤشرات كليات الحاسبات والمعلومات

كيف نحصن أنفسنا من شياطين الجن.. وأفضل ما يقال للوقاية من السحر

النيابة العامة تكشف تفاصيل جريمة قتل أب لعائلته في الهرم

الكيلو بـ12 جنيهًا|أسعار الأرز الجديدة والشعير تفاجئ المصريين بعد قرار حكومي عاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مندوب التوصيل وفستان بيتي.. قصة تريند أشعل السوشيال ميديا

احترس.. ظهور هذه العلامات تعني أنك تعاني من مشكلة بالقلب

علماء يتوصلون لاكتشاف علمي مثير عن المريخ .. اعرف القصة كاملة

هتوفر كتير.. طريقة تحضير الجبن المثلثات في المنزل

فيديو

ذعر بالعالم بسبب متحور كورونا الجديد | ماذا يحدث ؟

وباء جديد يهدد العالم | ماذا يحدث ؟

كتاب الأضواء بـ 670 جنيها ... أسعار الكتب الخارجية تثير جدلا

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ