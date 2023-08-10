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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بملابس جريئة.. شاهد ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام

كنزي عمرو دياب
كنزي عمرو دياب

شاركت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب، مجموعة من الصور لها، على موقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

 

وظهرت ابنة عمرو دياب بصحبة عدد من أصدقائها، مما دفع البعض لانتقادها، لارتدائها توب مكشوف الصدر وعاري الكتفين، ومن الناحية الجمالية اعتمدت كنزي، في المكياج، على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها كما اختارت كنزي عمرو دياب، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 


 

احتل الفنان عمرو دياب صدارة قائمة الأغاني الأعلى استماعا بالوطن العربي عبر تطبيق أنغامي بثلاث أغنيات.
 

وجاءت أغنية ياليل التي تجمعه بنجله عبد الله في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي، تليها أغنية والله أبدا فيالمرتبة الثانية، وجاءت أغنية قولي اسمي في المركز الثالث.


 أغنية ياليل كلمات لأمير طعيمة ولحن عمرو دياب وتوزيع أحمد إبراهيم، أما أغنية والله أبدا فهي كلمات ولحن عزيزالشافعي وتوزيع عادل حقي، وأغنية قولي اسمي كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع جلال حمداوي.


عمرو دياب:


تصدر النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب ساعة واحدة فقط من طرح أغنيته الجديدةوالله ابدا .

وتعد الأغنية تجربة موسيقية وغنائية جريئة يخوضها الفنان الكبير عمرو دياب فلأول مرة يغني أبيات من الشعرالعربي في مطلع الأغنية للشاعر الأندلسي ابن زيدون.


وتقول كلمات الأغنية في مطلعها من أشعار ابن زيدون

والله ماطلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلاً مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا

 

 الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في صول تاون بالساحل الشمالي وسط حضور جماهيري غفير ، ويستعدخلال الفترة القادمة لإحياء حفل كبير في جولف بورتو مارينا يوم ١١ أغسطس القادم .

ابنه الهضبة عمرو دياب النجم الكبير عمرو دياب بهجت قمر أصدقائها الأعلى استماعا الفترة القادمة النجم الكبير تطبيق انغامي

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