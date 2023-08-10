لم أتردد.. سيميوني يكشف سر رفضه عرضا مغريا من الدوري السعودي

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، سر رفضه عرضا مع مغريا من الدوري السعودي.



وكانت تقارير صحفية أكدت موخرا اهتمام نادي أهلي جدة بالتعاقد مع سيميوني لقيادة الفريق في الموسم الجديد، قبل أن يتعاقد في النهاية مع المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وقال سيميوني في تصريحات لصحيفة ماركا:" هل العرض السعودي جعلني أتردد؟ لا، الحقيقة هي أنني سعيد للغاية لوجودي في أتلتيكو مدريد".

وأضاف:" لم أتردد في رفض العرض المقدم من الدوري السعودي، ولا حتى إذا زاد، أنا سعيد في أتلتيكو".



يذكر أن نادي أهلي جدة أعلن أمس الأربعاء تعاقده مع اللاعب الإيفواري فرانك كيسي، قادما من صفوف برشلونة الإسباني.