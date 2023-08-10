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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: العاصمة الإدارية الجديدة من أنجح المشروعات القومية الكبرى فى عهد الرئيس السيسي

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان تصريحات المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية التى كشف فيها عن أن أصول العاصمة الإدارية بلغت 255 مليار جنيه عام 2022 بعدما سجلت قبل عام 104 مليارات جنيه، بزيادة 145% في قيمة الأصول وقابلة للزيادة العام الجاري وأن شركة العاصمة الإدارية حققت 20 مليار جنيه أرباح بنسبة ما بين 15 إلى 20% بمثابة دليل قاطع على أن مشروع العاصمة الادارية الجديدة يعتبر واحداً من أهم وانجح المشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

كما اعتبر " سليم " فى بيان له تأكيد المهندس خالد عباس بأن شركة العاصمة الإدارية سددت 5.5 مليار جنيه لمصلحة الضرائب العام الجاري بمثابة دليل على دعم مشروع العاصمة الادارية الجديدة للاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة ، مشيداً بدعم العاصمة الإدارية لملف ترشيد الاستهلاك الكهربائى من خلال استخدام منشآتها للمبات ليد الأقل استهلاكا في الشوارع والمكاتب الحكومية واستخدام كل الإضاءة الموفرة في الشركات التابعة للعاصمة الإدارية.

 

وأكد الدكتور محمد سليم اهمية اعلان المهندس خالد عباس عن وجود 85 شركة مطور عقاري تعمل 500 مشروع بالعاصمة الإدارية، باستثمارات ما بين 300 و400 مليار جنيه للشركات الخاصة مشيراً الى أن وجود هذا الكم الكبير من الشركات الخاصة يؤكد التزام الحكومة بتعليمات الرئيس عبد الفتاح بتشجيع القطاع الخاص ومساندته للمساهمة فى مختلف المشروعات القومية الكبرى.

 

وكان المهندس خالد عباس قد أكد أنه تم زيادة عدد الوحدات السكنية للعاملين في الحكومة إلى 5000 آلاف وحدة سكنية بالعاصمة الإدارية.

 

وعن الاجتماع مع الرئيس السيسي، قال إن الرئيس السيسي وجه بتحقيق الجودة في التنفيذ والإدارة، مردفا أن 42 ألف موظف ينتقلون يوميًا الى العاصمة الإدارية، مضيفا أن هناك 114 جهة تعمل بالعاصمة الإدارية.

 

كما كشف تفاصيل زيارته إلى زيمبابوي قبل أيام، قائلا إن زيمبابوي تريد الاستفادة من تجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية من خلال إنشاء عاصمة جديدة.

 

وتابع بأن المسئولين في زيمبابوي اختاروه عضوا أجنبيا وحيدا ضمن تشكيل مجلس إدارة العاصمة الجديدة لتقديم الاستشارة الفنية . 

محمد سليم مجلس النواب العاصمة الادارية السيسي العاصمة الإدارية الجديدة

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