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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تناقش آليات العمل بين الإدارات المركزية خلال العام المالي 2023/2024

صدى البلد

عقدت وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، اجتماعاً تنسيقياً، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع المنسقين من الإدارات المركزية (خطة - أزمات / أجندة – إنجازات) وذلك لتوضيح آليات العمل خلال العام المالي 2023 / 2024 وفقا لخطة الإدارات المركزية.


ويأتي ذلك في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية منذ انتقالها للعاصمة الإدارية في تطبيق التحول الرقمي في رصد ومتابعة الخطة التي تنفذها الإدارات المركزية، وانتهاج أحدث الأساليب العلمية في تنفيذ ذلك. 


وخلال الاجتماع، تم استعراض نموذج الكتروني لرصد ومتابعة انجازات الخطة التنفيذية لوزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتور ياسمين عراقي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة إيمان مجدي مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم، جاكلين الياس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي، محسن محمد مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث. 


وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أهمية التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تحسين الصورة الذهنية لوزارة الشباب والرياضة من خلال تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري، لذا يتطلب الأمر استحداث نماذج عمل رقمية لمتابعة وتقييم كافة الخدمات المقدمة للنشء والشباب من وجهة نظر المستفيدين، بما يضمن الاستدامة في تحسين مستوى جودة الخدمات.


وشدد صبحي علي ضرورة تفعيل منظومة المتابعة والتقييم كأحد أهم مكونات الحوكمة الرشيدة من خلال المراقبة المستمرة والدورية، لتنفيذ مشروعات وبرامج ومبادرات الاستراتيجية المصرية الوطنية للشباب وكذلك الرياضة، لذا يستوجب العمل على استحداث أدوات للرصد والتقييم تساعد على قياس الأثر، بالإضافة إلي قياس أثر الأداء للبرامج والمبادرات وفقا للأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة وفي ضوء برنامج عمل الحكومة ومدي توافقه مع رؤية مصر 2030 ومدي تحقيقه للاستراتيجية الوطنية للنشء والشباب والاستراتيجية الوطنية للرياضة، والمقرر تنفيذها خلال العام المالي 2023 / 2024 كمبادرات قومية لها اثر إيجابي على النشء والشباب.

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