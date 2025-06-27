أسبانيا تستدعي سفير دولة الإحتلال

وجهت وزارة الخارجية الإسبانية استدعاء للقائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بمدريد احتجاجا على انتقاده تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بشأن غزة.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر وزارية إسبانية القول ، بأن وزارة الخارجية استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي احتجاجا على تصريحه غير المقبول بشأن الحكومة الإسبانية".

ويُشار إلي أن القائم بالأعمال هو أعلى دبلوماسي في السفارة الإحتلال الإسرائيلي في مدريد منذ أن استدعت حكومة بنيامين نتانياهو في نوفمبر 2023 سفيرها للتشاور احتجاجا على تصريحات سابقة أدلى بها بشأن غزة أيضا وأعرب فيها عن "شكوكه" بشأن احترام القانون الإنساني في القطاع الفلسطيني.



وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ندد بكلمة له في بروكسل، "بالوضع الكارثي للإبادة الجماعية" في غزة، ودعا إلى تعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وسبق لوزارة الخارجية الإسبانية أن استدعت المسؤول الأول في السفارة الإسرائيلية في مدريد في نوفمبر 2023، وأكتوبر 2024، ومايو 2025، بسبب حوادث وقعت منذ بداية النزاع.