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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسبانيا تدعو الإتحاد الأوربي لتعليق إتفاقية الشركة مع دولة الإحتلال

رئيس وزراء اسبانيا
رئيس وزراء اسبانيا
محمود نوفل

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز  الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع دولة الإحتلال، بسبب انتهاكاتها الواضحة لحقوق الإنسان. 

ووفق تصريحات له تناقلتها وسائل إعلام عالمية ، فقد انتقد سانشيز  الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه بأنه ينتهج معايير مزدوجة فيما يتعلق بحقوق الإنسان مع إسرائيل.

وأضاف سانشيز : الوضع الكارثي للإبادة الجماعية تتكشف في غزة بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريراً حول الوضع الإنساني في القطاع. 

وأستطرد : ويجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فوراً.

وكانت إسبانيا صفقة ألغت شراء 168 قاذفة، و1680 صاروخاً مضاداً للدبابات من شركة رافائيل الإسرائيلية، بعد إلغاء عقد للذخائر مع شركة أخرى تابعة لتل أبيب.

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