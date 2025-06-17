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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسبانيا: على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل

إسبانيا
إسبانيا
البهى عمرو

قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الثلاثاء، إنه على الاتحاد الأوروبي فرض حظر أسلحة على إسرائيل، طالما استمرت هذه الحرب.

وقال الوزير الإسباني، خلال عاجل عبر “القاهرة الإخبارية”، إنه لا يرى أي مؤشر على تهدئة بين إسرائيل وإيران، ودعا إلى استئناف "المفاوضات بشأن الملف النووي".

تأتي هذه التصريحات في سياق تطورات التصعيد غير المسبوق بين إيران وإسرائيل، وسط تبادل للهجمات الجوية والصاروخية، وتحذيرات من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة إقليمية أوسع.

وأضاف في تصريح لتلفزيون بلومبرج: "دعونا نوقف هذا القصف المتبادل بالصواريخ".

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