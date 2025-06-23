إسبانيا تدعو لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الاثنين، أنه سيتقدم بطلب إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لتعليق فوري لاتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد وإسرائيل، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بـ"الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في قطاع غزة".

وأوضح ألباريس أنه سيطالب أيضاً بفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، إضافة إلى فرض عقوبات على الأفراد الذين يعرقلون جهود تحقيق "حل الدولتين" في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي آخر إحصائية لها، أفادت وزارة الصحة في غزة بأن مستشفيات القطاع استقبلت أكثر من 202 شهيد و1037 مصابا خلال 48 ساعة في استمرار لمجازر الاحتلال الوحشي.

وذكرت أن هناك 131138 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023، وفق ما ذكرت وكالة صفا الفلسطينية.

وأكدت صحة غزة ارتفاع حصيلة شهداء "لقمة العيش" إلى 450 شهيدًا و3466 إصابة منذ 27 مايو الماضي جراء استمرار الاستهداف الإسرائيلي لهم.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن الـ202 شهيد، بينهم 4 شهداء انتشال.

يأتي ذلك فيما قام طيران الاحتلال بقصف شقة في منزل يعود لعائلة زيارة قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

كما تم نقل شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال قرب بئر 19 في مواصي خان يونس.

وبسبب حرب الإبادة أفادت الأنباء باستشهاد المبادر والفنان الكوميدي محمود خميس شراب وعدد من أفراد عائلته جراء قصف للاحتلال استهدف خيمة بمواصي خانيونس.