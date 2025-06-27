الحكومة تراقب درجات الحرارة في الصعيد والقاهرة الكبرى اليوم.. إنفوجراف

سلطت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء، اليوم الجمعة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الضوء على حالة الطقس من خلال إنفوجراف تحت عنوان “توقعات درجات الحرارة اليوم الجمعة 27 يونيو 2025”.

وتصل درجة الحرارة في محافظات الصعيد إلى 40 درجة، ووفقا لـ الإنفوجراف.

وسبق أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل الحرارة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة فى أول الليل وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء و على جنوب الصعيد.

الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة احيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء وتنشط رياح على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 - 24

العاصمة الادارية 37 - 23

6 اكتوبر 37 - 22

بنها 36 - 23

دمنهور 34 - 22

وادى النطرون 37 - 22

كفر الشيخ 35 - 23

المنصورة 35 - 23

الزقازيق 36 - 24

شبين الكوم 35 - 23

طنطا 35 -23